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Дальнее зарубежье 22.04.2017 20:56

Могерини хочет обсудить с Лавровым урегулирование в Афганистане

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини на предстоящей в Москве встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым поднимет вопрос о мирном урегулировании в Афганистане.

Ее представитель выразил в субботу соболезнование родственникам погибших и правительству Афганистана после нападения талибов на базу афганских национальных сил обороны на окраине Мазари-Шарифа.

"Только всеобъемлющее, мирное урегулирование конфликта может обеспечить стабильность и процветание, которых заслуживают афганские граждане", - говорится в заявлении Ф.Могерини.

Она отметила, что в последние четыре дня поднимала эту тему в ходе встреч в Пекине с государственным советником Ян Цзечи, а также в Дели с министром иностранных дел Сушмой Сварадж и государственным министром иностранных дел Мобашаром Джаведом Акбаром.

Ф.Могерини подчеркнула важность участия международного сообщества, особенно региональных субъектов, в установлении мира в Афганистане.

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Тэги: ЕС, РОССИЯ, АФГАНИСТАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]