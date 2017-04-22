Могерини хочет обсудить с Лавровым урегулирование в Афганистане

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини на предстоящей в Москве встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым поднимет вопрос о мирном урегулировании в Афганистане.

Ее представитель выразил в субботу соболезнование родственникам погибших и правительству Афганистана после нападения талибов на базу афганских национальных сил обороны на окраине Мазари-Шарифа.

"Только всеобъемлющее, мирное урегулирование конфликта может обеспечить стабильность и процветание, которых заслуживают афганские граждане", - говорится в заявлении Ф.Могерини.

Она отметила, что в последние четыре дня поднимала эту тему в ходе встреч в Пекине с государственным советником Ян Цзечи, а также в Дели с министром иностранных дел Сушмой Сварадж и государственным министром иностранных дел Мобашаром Джаведом Акбаром.

Ф.Могерини подчеркнула важность участия международного сообщества, особенно региональных субъектов, в установлении мира в Афганистане.