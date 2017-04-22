Российского военного зарезали в Гюмри

Военнослужащий 102-й российской военной базы в городе Гюмри на севере Армении в субботу был найден убитым, сообщили "Интерфаксу" в полиции Армении.
В Генпрокуратуре республики "Интерфаксу" сообщили, что 21-летний военнослужащий Дмитрий Ялпаев обнаружен с колото-резаными ранениями в области шеи у городского магазина. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство".
"По подозрению в совершении убийства задержан 20-летний мужчина. Проводится следствие", - отметили в генпрокуратуре.
Позднее пресс-служба Южного военного округа распространила сообщение о том, что в субботу вечером "недалеко от расположения воинской части гражданским лицом было совершено покушение на жизнь военнослужащего по контракту российской военной базы в Армении".
"В результате нанесенной ножевой раны военнослужащий скончался на месте. Совершивший нападение на российского военнослужащего задержан полицией Гюмри", - говорится в сообщении.
"По факту происшествия командованием штаба военного округа совместно с местными правоохранительными органами проводится расследование. По предварительным данным, убийство совершено на бытовой почве", - отметили в пресс-службе.
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