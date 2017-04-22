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СНГ 22.04.2017 19:55

Российского военного зарезали в Гюмри

Военнослужащий 102-й российской военной базы в городе Гюмри на севере Армении в субботу был найден убитым, сообщили "Интерфаксу" в полиции Армении.

В Генпрокуратуре республики "Интерфаксу" сообщили, что 21-летний военнослужащий Дмитрий Ялпаев обнаружен с колото-резаными ранениями в области шеи у городского магазина. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

"По подозрению в совершении убийства задержан 20-летний мужчина. Проводится следствие", - отметили в генпрокуратуре.

Позднее пресс-служба Южного военного округа распространила сообщение о том, что в субботу вечером "недалеко от расположения воинской части гражданским лицом было совершено покушение на жизнь военнослужащего по контракту российской военной базы в Армении".

"В результате нанесенной ножевой раны военнослужащий скончался на месте. Совершивший нападение на российского военнослужащего задержан полицией Гюмри", - говорится в сообщении.

"По факту происшествия командованием штаба военного округа совместно с местными правоохранительными органами проводится расследование. По предварительным данным, убийство совершено на бытовой почве", - отметили в пресс-службе.

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Тэги: АРМЕНИЯ, РОССИЯ, ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ, УБИЙСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]