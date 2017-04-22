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Регион 22.04.2017 19:57

Конституционная комиссия Грузии приняла проект новой редакции Основного закона

Государственная конституционная комиссия Грузии на итоговом заседании в субботу утвердила большинством голосов проект изменений в Основной закон страны, который в течение четырех месяцев детально обсуждался и редактировался в ее рабочих группах.

Проект конституционных изменений поддержали 43 члена комиссии, против были восемь.

"Впервые в новейшей истории Грузии происходит так, что правящая сила не меняет Конституцию страны, исходя из собственных политических интересов", - заявил, выступая на заседании, председатель парламента Грузии, руководитель Конституционной комиссии Ираклий Кобахидзе.

По его словам, целью вносимых в конституцию изменений и уточнений было проведение четкой границы между исполнительной ветвью и полномочиями президента.

В проекте обновляемой конституции одно из фундаментальных изменений касается парламентских выборов, предусматривающее переход со смешанной пропорционально-мажоритарной системы на пропорциональную систему, что было одним из требований оппозиционных партий.

Документ сохраняет высокий статус президента, который по-прежнему является главой государства, верховным главнокомандующим и представителем Грузии во внешних отношениях.

Однако вводится порядок избрания президента не прямым голосованием, а парламентом.

Согласно изменениям, в связи с переходом на парламентскую систему, создается также Совет национальной обороны, который во время военного положения и чрезвычайной ситуации возьмет на себя функцию общей координации конституционных органов.

Между тем, как эти, так и ряд других вносимых в конституцию изменений, оказались неприемлемыми для оппозиции и части неправительственных организаций и экспертов, в том числе самих членов Конституционной комиссии, по словам которых правящее большинство не учло многие их предложения и замечания.

На последнем этапе работы комиссии представители ряда оппозиционных партий в знак протеста бойкотировали ее заседания, считая, что главной целью конституционных изменений, инициированных правящей партией "Грузинская мечта", является именно ограничение полномочий президента, который в настоящее время выступает в качестве арбитра по решениям парламента и правительства.

Принятый комиссией проект изменений в конституцию будет представлен Венецианской комиссии и вынесен в Грузии на всенародное обсуждение.

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Тэги: ГРУЗИЯ, КОНСТИТУЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ, ПРОЕКТ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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