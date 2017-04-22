Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.8242 RUR   0.0303 GBR   2.1781 TRY   0.4676

Цена на нефть

    $/bbl WTI   50.27 Brent   52.99

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° Завтра 13° 18° 24 Апр 10° 16° 25 Апр 14°

СНГ 22.04.2017 20:30

Задержанный по подозрению в убийстве российского солдата в Гюмри страдает психическим расстройством - источник

Задержанный полицией Армении по подозрению в убийстве российского военнослужащего в Гюмри мужчина страдает психическими заболеваниями, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах.

"Задержанный ранее отмечался неадекватным поведением. Он проходил по ряду уголовных дел, в отношении него составлялись материалы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по делу об убийстве российского военнослужащего в отношении задержанного 20-летнего подозреваемого назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

Между тем, в Следственном комитете Армении "Интерфаксу" сообщили, что уголовное дело поручено вести следственному управлению по расследованию особо важных дел.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, УБИЙСТВО, ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ


Похожие новости


Российского военного зарезали у памятника "Мать Армения" в Гюмри Бастрыкина ждут в Армении, чтобы обсудить расследование убийства шести человек, в котором подозревается российский солдат В Ереване пикетируют резиденцию президента и посольство РФ с требованием судить убившего шесть человек российского солдата в Армении Обвиняемый в убийстве российских военнослужащих гражданин Армении приговорен к пожизненному заключению

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]