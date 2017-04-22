Задержанный по подозрению в убийстве российского солдата в Гюмри страдает психическим расстройством - источник

Задержанный полицией Армении по подозрению в убийстве российского военнослужащего в Гюмри мужчина страдает психическими заболеваниями, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах.

"Задержанный ранее отмечался неадекватным поведением. Он проходил по ряду уголовных дел, в отношении него составлялись материалы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по делу об убийстве российского военнослужащего в отношении задержанного 20-летнего подозреваемого назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

Между тем, в Следственном комитете Армении "Интерфаксу" сообщили, что уголовное дело поручено вести следственному управлению по расследованию особо важных дел.