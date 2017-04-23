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Регион 23.04.2017 08:57

Грузинская оппозиция требует проведения плебисцита по вопросу поправок в Конституцию

Оппозиционная партия "Движение за свободу - Европейская Грузия", отколовшаяся в начале этого года от "Единого национального движения" (ЕНД, партия сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили), призвала премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили назначить плебисцит, чтобы узнать мнение населения в связи с запланированными поправками в Конституцию страны.

"Инициатива "Европейской Грузии" - провести плебисцит по двум главным вопросам конституционных поправок: по вопросу порядка избрания президента и системы парламентских выборов", - заявил один из лидеров партии, бывший спикер парламента Грузии Давид Бакрадзе журналистам в субботу.

По его словам, население Грузии должно зафиксировать свое мнение, хочет ли оно иметь право избрания президента и какой парламент должен быть у Грузии.

По его же словам, проведение плебисцита не будет связано с дополнительными расходами, поскольку его можно провести во время выборов в органы местного самоуправления, которые должны состояться осенью 2017 года.

Экс-спикер парламента, возглавляющий в настоящее время в нем меньшинство, призвал главу правительства Г.Квирикашвили дать народу право выбора.

"Если у премьера и у сегодняшней власти не хватит политического мужества спросить о мнении у грузинского народа, "Европейская Грузии" выражает готовность начать политические консультации с политическими партиями и с президентом с целью сбора подписей для проведения плебисцита", - сказал Д.Бакрадзе.

Ранее в субботу Государственная конституционная комиссия на итоговом заседании утвердила большинством голосов проект изменений в основной закон страны, который в течение четырех месяцев детально обсуждался и редактировался в ее рабочих группах.

Согласно вносимым в Конституцию изменениям, инициированным правящей партией "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", в связи с переходом страны на парламентскую форму правления, с 2023 года избрание президента будет осуществляться не прямым голосованием, а парламентом. Это неприемлемо как для оппозиции, так и для президента Грузии Георгия Маргвелашвили, несмотря на то, что при этом сохраняется высокий статус президента, который по-прежнему является главой государства, верховным главнокомандующим и представителем Грузии во внешних отношениях.

Что касается парламентских выборов, то предусматривается переход со смешанной пропорционально-мажоритарной системы на пропорциональную систему, но в то же время вводятся определенные условия, против которых также категорически протестуют оппозиционные партии.

Решением Конституционной комиссии, принятый ею проект конституционных изменений будет представлен Венецианской комиссии и вынесен в Грузии на всенародное обсуждение.

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Тэги: ГРУЗИЯ, КОНСТИТУЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ, ОППОЗИЦИЯ


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