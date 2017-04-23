Грузинская оппозиция требует проведения плебисцита по вопросу поправок в Конституцию

Оппозиционная партия "Движение за свободу - Европейская Грузия", отколовшаяся в начале этого года от "Единого национального движения" (ЕНД, партия сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили), призвала премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили назначить плебисцит, чтобы узнать мнение населения в связи с запланированными поправками в Конституцию страны.
"Инициатива "Европейской Грузии" - провести плебисцит по двум главным вопросам конституционных поправок: по вопросу порядка избрания президента и системы парламентских выборов", - заявил один из лидеров партии, бывший спикер парламента Грузии Давид Бакрадзе журналистам в субботу.
По его словам, население Грузии должно зафиксировать свое мнение, хочет ли оно иметь право избрания президента и какой парламент должен быть у Грузии.
По его же словам, проведение плебисцита не будет связано с дополнительными расходами, поскольку его можно провести во время выборов в органы местного самоуправления, которые должны состояться осенью 2017 года.
Экс-спикер парламента, возглавляющий в настоящее время в нем меньшинство, призвал главу правительства Г.Квирикашвили дать народу право выбора.
"Если у премьера и у сегодняшней власти не хватит политического мужества спросить о мнении у грузинского народа, "Европейская Грузии" выражает готовность начать политические консультации с политическими партиями и с президентом с целью сбора подписей для проведения плебисцита", - сказал Д.Бакрадзе.
Ранее в субботу Государственная конституционная комиссия на итоговом заседании утвердила большинством голосов проект изменений в основной закон страны, который в течение четырех месяцев детально обсуждался и редактировался в ее рабочих группах.
Согласно вносимым в Конституцию изменениям, инициированным правящей партией "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", в связи с переходом страны на парламентскую форму правления, с 2023 года избрание президента будет осуществляться не прямым голосованием, а парламентом. Это неприемлемо как для оппозиции, так и для президента Грузии Георгия Маргвелашвили, несмотря на то, что при этом сохраняется высокий статус президента, который по-прежнему является главой государства, верховным главнокомандующим и представителем Грузии во внешних отношениях.
Что касается парламентских выборов, то предусматривается переход со смешанной пропорционально-мажоритарной системы на пропорциональную систему, но в то же время вводятся определенные условия, против которых также категорически протестуют оппозиционные партии.
Решением Конституционной комиссии, принятый ею проект конституционных изменений будет представлен Венецианской комиссии и вынесен в Грузии на всенародное обсуждение.
Армения за минувшие сутки подвергла минометному обстрелу позиции ВС Азербайджана - Минобороны
Функционирование демократических институтов в Турции обсудят на весенней сессия ПАСЕ
ВЭБ обсуждает с Газпромом участие в финансировании газопроводных проектов
Британская компания вложит $560 млн в строительство 12 логоцентров в Грузии
ОАЭ заинтересованы в импорте азербайджанской продукции - министр
Мутко предлагает пойти навстречу пожеланию "Анжи" не играть по пятницам
На ралли во Франции разбился гонщик
Российский спринтер Хютте получил четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного жилого здания в Евлахе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
Call-центр банка ВТБ (Азербайджан) увеличил пропускную способность звонков
При поддержке компании Bakcell, в Баку прошел детский международный шахматный турнир
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»