Во Франции стартуют президентские выборы

Первый тур президентских выборов пройдет в воскресенье во Франции.

Избирательные участки откроются по всей стране в 8:00 по местному времени (9:00 мск). Их работа завершится в 19:00 (20:00 мск), однако в некоторых крупных городах они будут работать на час дольше.

В общей сложности в борьбе за пост президента страны принимают участие 11 кандидатов: Жан Лассаль (независимый кандидат), Николя Дюпон-Эньян (движение "Вставай, Франция!"), Жак Шеминад (партия "Солидарность и прогресс"), Франсуа Аселино (партия "Народный республиканский союз"), Филипп Путу ("Новая антикапиталистическая партия"), Эмманюэль Макрон (движение "Вперед"), Франсуа Фийон (партия "Республиканцы"), Бенуа Амон ("Социалистическая партия"), Жан-Люк Меланшон (движение "Непокоренная Франция"), Натали Арто (партия "Рабочая борьба") и Марин Ле Пен (партия "Национальный фронт").

Французские СМИ отмечают, что публикация любой информации о предварительных результатах выборов запрещена до закрытия последнего избирательного участка в стране в 20:00 по местному времени (21:00 мск). За нарушение этого правила предусмотрен штраф в размере 75 тыс. евро.

По итогам первого тура выборов главы государства должны определиться два кандидата, которые наберут наибольшее число голосов. Они выйдут во второй тур и продолжат борьбу за президентский пост.

Эксперты отмечают, что исход первого тура президентских выборов до сих пор остается неопределенным, в частности, из-за высокого процента сомневающихся избирателей. Так, результаты проведенного за менее чем две недели до выборов опроса свидетельствовали, что треть французов все еще не решила, за кого отдать свой голос на выборах.

Согласно последним опросам, фаворитами президентской гонки остаются четыре кандидата - Э.Макрон, М.Ле Пен, Ф.Фийон и Ж.-Л.Меланшон. Однако в течение апреля позиции кандидата от движения "Вперед" и лидера ультраправых, которые до этого лидировали со значительным отрывом в предвыборных опросах, начали ослабевать. В свою очередь рейтинг поддержки Ф.Фийона и Ж.-Л.Меланшона, напротив, вырос и, таким образом, они приблизились к Э.Макрону и М.Ле Пен.

Тем не менее, за два дня до первого тура Э.Макрон сохранял лидерство, свидетельствовали данные опроса компании Elabe. Поддержать его были готовы на тот момент 24% избирателей, тогда как в поддержку М.Ле Пен высказались 21,5%.

О поддержке Ф.Фийона заявили 20% респондентов, а за Ж.-Л.Меланшона готовы были проголосовать 19,5%.

Опрос был проведен до теракта, происшедшего в Париже 20 апреля.

В четверг вечером в перестрелке на Елисейских полях погиб один полицейский, еще один получил ранения. Стрелявший убит. Ответственность за атаку в Париже взяла на себя запрещенная в РФ террористическая организация "Исламское государство".

В связи с этими событиями несколько кандидатов в президенты Франции приняли решение отменить все планировавшиеся на пятницу предвыборные мероприятия.

Так, о решении завершить предвыборную кампанию раньше, чем планировалось, объявили Ф.Фийон, М.Ле Пен, Э.Макрон, которые считаются реальными претендентами на выход во второй тур выборов.

Со своей стороны, еще один лидер президентской гонки Ж.-Л. Меланшон решил не отменять запланированные на пятницу выступления, пояснив, что "нельзя прерывать наши демократические процессы. Нужно показать, что насилие не одержит верх над нашей республикой".

Аналогичное решение принял и некоторые кандидаты, которые, согласно опросам, не имеют реальных шансов на победу. Так, в частности, поступил социалист Бенуа Амон.

Пятница была заключительным днем, когда кандидатам в президенты Франции разрешалось проводить предвыборную агитацию перед первым туром выборов.

Всего во Франции насчитывается около 45,6 млн избирателей. Еще около 1,3 млн французов, проживающих за рубежом, могут также принять участие в голосовании.

Президент Франции избирается всеобщим, прямым и тайным голосованием на 5 лет и может быть переизбран один раз.

Второй тур президентских выборов запланирован на 7 мая.