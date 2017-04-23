Подозреваемый в убийстве российского солдата в Гюмри является ограниченно вменяемым - следствие

Следователи в Армении проводят необходимые мероприятия с подозреваемым в убийстве военнослужащего 102-ой российской военной базы в Гюмри.
Как сообщает пресс-служба Следственного комитета Армении, по факту убийства 21-летнего военнослужащего Дмитрия Ялпаева возбуждено уголовное дело по статье 104 УК Армении (убийство).
По поручению председателя Следственного комитета Армении предварительное следствие по уголовному делу осуществляет главное управление по расследованию особо важных дел.
В Следственном комитете отметили, что в рамках предварительного следствия выяснилось, что подозреваемый в совершении убийства имеет психические проблемы со здоровьем.
"В частности, во время воинской службы в ноябре 2016 года он несколько раз наносил себе увечья, с целью узкоспециализированной проверки был переправлен в психиатрическое отделение Ереванского военного госпиталя. В отношении подозреваемого была назначена комплексная военно-медицинская и судебно-психиатрическая экспертиза", - отметили в Следственном комитете.
Согласно полученному в марте 2017 года заключению, у подозреваемого были выявлены ряд психических отклонений, в результате чего он был признан ограниченно вменяемым и непригодным к воинской службе в мирное время. Приказом министра обороны в марте 2017 года он был демобилизован.
Предварительное следствие по делу продолжается, отметили в Следственном комитете Армении.
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