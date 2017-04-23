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СНГ 23.04.2017 10:29

Итальянец Скарпони, выступавший за велокоманду "Астана", погиб во время тренировки

Итальянский велогонщик Микеле Скарпони, выступавший за велокоманду "Astana Pro Team" ("Астана"), погиб в дорожно-транспортном происшествии.

В субботу утром спортсмен выехал на велосипеде на тренировку и был сбит микроавтобусом недалеко от своего дома в Филоттрано, сообщил сайт фанклуба велокоманды.

У 37-летнего спортсмена остались жена и двое детей.

"Мы потеряли великого чемпиона и замечательного человека, он был душой и значимой частью для всех в команде "Астана", - отмечается на сайте.

М.Скарпони выступал за казахстанскую профессиональную шоссейную команду "Астана" с 2014 года.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ВЕЛОГОНЩИК, ГИБЕЛЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]