Итальянский велогонщик Микеле Скарпони, выступавший за велокоманду "Astana Pro Team" ("Астана"), погиб в дорожно-транспортном происшествии.

В субботу утром спортсмен выехал на велосипеде на тренировку и был сбит микроавтобусом недалеко от своего дома в Филоттрано, сообщил сайт фанклуба велокоманды.

У 37-летнего спортсмена остались жена и двое детей.

"Мы потеряли великого чемпиона и замечательного человека, он был душой и значимой частью для всех в команде "Астана", - отмечается на сайте.

М.Скарпони выступал за казахстанскую профессиональную шоссейную команду "Астана" с 2014 года.