После обрушения на шахте в Челябинской области неизвестна судьба трех горняков - МЧС

Обрушение произошло на золотодобывающей шахте в Пластовском районе Челябинской области, сообщила пресс-служба МЧС по региону.

"Незамедлительно была организована эвакуация горняков, которых в шахте на момент обрушения находилось 166 человек. Судьба трех человек пока неизвестна", отмечается в сообщении.

Обрушение произошло на глубине 700 метров. Горноспасатели приступили к поисковым работам. На территорию шахты прибыли также пожарно-спасательные расчеты и бригады "скорой" помощи.

На месте работают более 20 специалистов.