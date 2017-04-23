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Дальнее зарубежье 23.04.2017 10:59

Во Франции начались выборы президента

Более 65 тыс. участков для голосования на выборах президента Франции открылись по всей стране в воскресенье.

Как ожидается, их работа завершится в 19:00 (20:00 мск), однако в некоторых крупных городах они будут работать на час дольше.

Публикация любой информации о предварительных результатах голосования запрещена до закрытия последнего избирательного участка в стране. За нарушение этого правила предусмотрен штраф в размере 75 тыс. евро.

Как сообщали власти Франции, более 50 тыс. полицейских и жандармов будут обеспечивать безопасность в ходе первого тура.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ВЫБОРЫ, УЧАСТКИ, ОТКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]