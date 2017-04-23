Приезжий из Армении ранил из пистолета посетителя кафе в Зеленограде

Задержан житель Армении, ранивший человека в Зеленограде, сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.

"Инцидент произошел сегодня около 6:00 в одном из развлекательных заведений, расположенных на улице Юности. Между двумя посетителями кафе на фоне личных неприязненных отношений возник конфликт, в ходе которого 27-летний уроженец Армении произвел два выстрела из пистолета в 32-летнего жителя Зеленограда. В результате чего, мужчина получил ранения в область грудной клетки", - рассказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, подозреваемый скрылся, однако, через несколько минут был задержан сотрудниками вневедомственной охраны недалеко от места совершения преступления.

"Для дальнейшего разбирательства подозреваемый доставлен в территориальный отдел полиции. Изъятый в ходе личного досмотра пистолет направлен на экспертизу", - отметил представитель ведомства.