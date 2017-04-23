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СНГ 23.04.2017 11:55

Приезжий из Армении ранил из пистолета посетителя кафе в Зеленограде

Задержан житель Армении, ранивший человека в Зеленограде, сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.

"Инцидент произошел сегодня около 6:00 в одном из развлекательных заведений, расположенных на улице Юности. Между двумя посетителями кафе на фоне личных неприязненных отношений возник конфликт, в ходе которого 27-летний уроженец Армении произвел два выстрела из пистолета в 32-летнего жителя Зеленограда. В результате чего, мужчина получил ранения в область грудной клетки", - рассказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, подозреваемый скрылся, однако, через несколько минут был задержан сотрудниками вневедомственной охраны недалеко от места совершения преступления.

"Для дальнейшего разбирательства подозреваемый доставлен в территориальный отдел полиции. Изъятый в ходе личного досмотра пистолет направлен на экспертизу", - отметил представитель ведомства.

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Тэги: МОСКВА, ЗЕЛЕНОГРАД, НАПАДЕНИЕ, ЗАДЕРЖАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]