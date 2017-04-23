Первый из 11 кандидатов в президенты Франции проголосовал на выборах

Председатель партии "Вставай, Франция!", кандидат в президенты Франции Николя Дюпон-Эньян отдал свой голос на выборах, сообщила газета "Фигаро".

Таким образом, он стал первым из 11 кандидатов, проголосовавшим на выборах.

Н.Дюпон-Эньян проголосовал почти сразу после открытия участков в городе Йер (департамент Эссонна).