Первый из 11 кандидатов в президенты Франции проголосовал на выборах

Председатель партии "Вставай, Франция!", кандидат в президенты Франции Николя Дюпон-Эньян отдал свой голос на выборах, сообщила газета "Фигаро".
Таким образом, он стал первым из 11 кандидатов, проголосовавшим на выборах.
Н.Дюпон-Эньян проголосовал почти сразу после открытия участков в городе Йер (департамент Эссонна).
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