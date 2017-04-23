Два горняка погибли, один пострадал при обвале на шахте в Челябинской области - источник

Жертвами обвала на золотодобывающей шахте в Пластовском районе Челябинской области стали два человека, еще один пострадал, сообщил агентству "Интерфакс-Урал" источник в правоохранительных органах.
По его данным, 133 человека было эвакуировано. "Спасатели сработали оперативно. На текущий момент помимо одного человека больше нет пострадавших, которым бы потребовалась специальная помощь", - сообщил он.
Комментарий компании "Южуралзолото" пока получить не удалось.
Как сообщалось, обрушение произошло в воскресенье на глубине 700 метров.
По факту гибели рабочих возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек), сообщила пресс-служба областного СУ СКР.
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