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Дальнее зарубежье 23.04.2017 12:17

Гражданин США, изучавший возможность поставки помощи в КНДР, арестован в Пхеньяне - СМИ

В Северной Корее задержан гражданин США, сообщило в воскресенье агентство "Ренхап".

Таким образом, отмечается в сообщении, число задержанных американцев в КНДР возросло до трех.

По данным "Ренхап", речь идет о мужчине в возрасте около 50 лет. Известно, что его фамилия Ким. Он был арестован в пятницу.

Отмечается, что он был задержан в аэропорту Пхеньяна, когда собирался покинуть страну. До этого мужчина провел в КНДР около месяца и обсуждал возможную поставку помощи в эту страну.

Причины ареста не уточняются.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: КНДР, США, ГРАЖДАНИН, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]