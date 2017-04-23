Гражданин США, изучавший возможность поставки помощи в КНДР, арестован в Пхеньяне - СМИ

В Северной Корее задержан гражданин США, сообщило в воскресенье агентство "Ренхап".

Таким образом, отмечается в сообщении, число задержанных американцев в КНДР возросло до трех.

По данным "Ренхап", речь идет о мужчине в возрасте около 50 лет. Известно, что его фамилия Ким. Он был арестован в пятницу.

Отмечается, что он был задержан в аэропорту Пхеньяна, когда собирался покинуть страну. До этого мужчина провел в КНДР около месяца и обсуждал возможную поставку помощи в эту страну.

Причины ареста не уточняются.