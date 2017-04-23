Вице-премьер РФ Виталий Мутко высказал мнение, что просьбу футбольного клуба "Анжи" (Махачкала) не назначать его матчи на пятницу по религиозным мотивам можно поддержать.
"Не вижу проблем, почему бы не удовлетворить просьбу "Анжи". Мы большая многонациональная страна. Календарь игр существует для самих клубов, они его утверждают, нужно делать так, как им удобнее", - сказал В.Мутко "Интерфаксу" в воскресенье.
"Я вообще считаю, что в основном надо играть в субботу и воскресенье, чтобы главные матчи было удобно смотреть всем в стране. Часов в 16-17 вечера. Это один раз утвердить, и чтобы все знали на пять лет вперед, когда будут основные игры", - отметил В.Мутко.
Он выразил удивление в связи с тем, что слышит жалобы от тренеров на неудобное время игры - ведь календарь игр определяет Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ), а ее учредителями являются сами клубы: "Почему не учесть все свои интересы?"
Ранее махачкалинский ФК "Анжи" обратился в РФПЛ с просьбой не назначать домашние матчи команды в рамках чемпионата России на пятничные дни. Просьба связана с тем, что для мусульман пятница является священным днем.
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