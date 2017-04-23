Президент Эстонии рассчитывает на более тесное сотрудничество с США в сфере кибербезопасности

Соединенные штаты Америки являются для Эстонии одним из самых близких союзников, считает президент Эстонии Керсти Кальюлайд.
"НАТО сегодня сильнее, чем когда-либо ранее и вклад США в него трудно переоценить", - заявила К.Кальюлайд на встрече со спикером палаты представителей США Полем Райаном.
Как сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в пресс-службе главы государства, она подчеркнула, что "Соединенные штаты являются ближайшим союзником для Эстонии, начиная с восстановления нашей независимости и вывода российских войск из Эстонии (вероятно, она имела в виду вывод советских войск после признания независимости республики - ИФ)".
По данным пресс-службы, П.Райан и К.Кальюлайд сошлись во мнении, что сильные Североатлантический альянс и ЕС - это то, что хотят видеть по обе стороны Атлантического океана. "Будь то вопрос о борьбе с терроризмом, о понимании киберугроз и противостоянии им или о сотрудничестве в области безопасности в более широком плане", - сказала К.Кальюлайд.
Президент и спикер палаты представителей обсудили также вопросы сотрудничества в области кибербезопасности. "У Эстонии имеется уникальный и долгосрочный опыт в том, как выстраивать "цифровое" общество и что означает кибербезопасность. Я надеюсь, что мы вскоре увидим совместные действия двух государств и еще более тесное сотрудничество в этой сфере", - сказала К.Кальюлайд.
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