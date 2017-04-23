Пхеньян грозит затопить американский авианосец для демонстрации военной мощи - СМИ

КНДР заявила о готовности потопить американский авианосец "Карл Винсон", чтобы продемонстрировать свою военную мощь, говорится в статье, опубликованной в воскресенье в газете "Нодон симбун", выдержки из которой приводят западные СМИ.
"Наши революционные силы в полной готовности потопить американский атомный авианосец одним ударом", - говорится в статье.
Издание сравнило авианосец с "грубым животным", в статье говорится, что удар по нему станет "наглядным примером демонстрации нашей военной мощи".
Западная пресса отмечает, что статья опубликована на третьей странице газеты после двухстраничного материала о том, как Ким Чен Ын проинспектировал свиноферму.
Ранее на этой неделе Пентагон сообщил, что авианосная ударная группа ВМС США, возглавляемая атомным авианосцем "Карл Винсон", направляется к берегам Корейского полуострова.
В состав авианосной группы ВМС США помимо авианосца входят ракетный крейсер "Лейк Чемплейн" и два эсминца - "Майкл Мерфи" и "Уэйн Мейер". Кроме того, авианосную группу обычно сопровождают атомные подводные лодки, оснащенные крылатыми ракетами "Томагавк".
Ранее стало известно, что в Тихом океане стартовали совместные учения морских сил самообороны Японии с атомным авианосцем "Карл Винсон".
Отмечалось, что японские корабли соединились с ударной авианосной группой США в западной части Тихого океана близ Филиппин.
Армения за минувшие сутки подвергла минометному обстрелу позиции ВС Азербайджана - Минобороны
Функционирование демократических институтов в Турции обсудят на весенней сессия ПАСЕ
ВЭБ обсуждает с Газпромом участие в финансировании газопроводных проектов
Британская компания вложит $560 млн в строительство 12 логоцентров в Грузии
ОАЭ заинтересованы в импорте азербайджанской продукции - министр
Мутко предлагает пойти навстречу пожеланию "Анжи" не играть по пятницам
На ралли во Франции разбился гонщик
Российский спринтер Хютте получил четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного жилого здания в Евлахе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
Call-центр банка ВТБ (Азербайджан) увеличил пропускную способность звонков
При поддержке компании Bakcell, в Баку прошел детский международный шахматный турнир
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»