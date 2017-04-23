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Дальнее зарубежье 23.04.2017 13:12

Пхеньян грозит затопить американский авианосец для демонстрации военной мощи - СМИ

КНДР заявила о готовности потопить американский авианосец "Карл Винсон", чтобы продемонстрировать свою военную мощь, говорится в статье, опубликованной в воскресенье в газете "Нодон симбун", выдержки из которой приводят западные СМИ.

"Наши революционные силы в полной готовности потопить американский атомный авианосец одним ударом", - говорится в статье.

Издание сравнило авианосец с "грубым животным", в статье говорится, что удар по нему станет "наглядным примером демонстрации нашей военной мощи".

Западная пресса отмечает, что статья опубликована на третьей странице газеты после двухстраничного материала о том, как Ким Чен Ын проинспектировал свиноферму.

Ранее на этой неделе Пентагон сообщил, что авианосная ударная группа ВМС США, возглавляемая атомным авианосцем "Карл Винсон", направляется к берегам Корейского полуострова.

В состав авианосной группы ВМС США помимо авианосца входят ракетный крейсер "Лейк Чемплейн" и два эсминца - "Майкл Мерфи" и "Уэйн Мейер". Кроме того, авианосную группу обычно сопровождают атомные подводные лодки, оснащенные крылатыми ракетами "Томагавк".

Ранее стало известно, что в Тихом океане стартовали совместные учения морских сил самообороны Японии с атомным авианосцем "Карл Винсон".

Отмечалось, что японские корабли соединились с ударной авианосной группой США в западной части Тихого океана близ Филиппин.

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Тэги: КНДР, США, УГРОЗА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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