Два горняка погибли, один пострадал при обвале на шахте в Челябинской области

Жертвами обвала на золотодобывающей шахте в Пластовском районе Челябинской области стали два человека, еще один пострадал, сообщил агентству "Интерфакс-Урал" источник в правоохранительных органах.

Как сообщили агентству следственном управлении СКР по Челябинской области, пострадавший находится под завалами. "Он жив, с ним ведутся переговоры, ведутся работы по его извлечению", - сказал представитель управления.

В пресс-службе облпрокуратуры "Интерфаксу-Урал" сообщили, что прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о промышленной безопасности.

Как сообщалось, обрушение произошло в воскресенье на глубине 700 метров.

По факту гибели рабочих возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек), сообщила пресс-служба областного СУ СКР.