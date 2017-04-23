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СНГ 23.04.2017 13:39

Два горняка погибли, один пострадал при обвале на шахте в Челябинской области

Жертвами обвала на золотодобывающей шахте в Пластовском районе Челябинской области стали два человека, еще один пострадал, сообщил агентству "Интерфакс-Урал" источник в правоохранительных органах.

Как сообщили агентству следственном управлении СКР по Челябинской области, пострадавший находится под завалами. "Он жив, с ним ведутся переговоры, ведутся работы по его извлечению", - сказал представитель управления.

В пресс-службе облпрокуратуры "Интерфаксу-Урал" сообщили, что прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о промышленной безопасности.

Как сообщалось, обрушение произошло в воскресенье на глубине 700 метров.

По факту гибели рабочих возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек), сообщила пресс-служба областного СУ СКР.

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Тэги: РОССИЯ, ЧЕЛЯБИНСК, ОБВАЛ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]