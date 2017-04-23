Олланд уехал голосовать на выборах президента Франции в город, мэром которого он был семь лет

Президент Франции Франсуа Олланд проголосовал на выборах президента страны.

Ф.Олланд прибыл на избирательный участок в городе Тюль (департамент Коррез), мэром которого он был в 2001-2008 годах.

Сразу после голосования французский президент вернется в Париж.

Ф.Олланд ранее заявил, что выразит поддержку одному из кандидатов после того, как определятся участники второго тура.

Ранее на выборах уже проголосовали трое из 11 кандидатов в президенты Франции: Бенуа Амон, Николя Дюпон-Эньян и Натали Арто.

Президент Франции избирается всеобщим, прямым и тайным голосованием на 5 лет и может быть переизбран один раз.