Пограничники сняли с поезда Москва-Киев певицу Лолиту Милявскую за посещение ею Крыма

В пункте контроля железнодорожного сообщения "Конотоп" (Сумская область) в воскресенье утром украинские пограничники сняли с поезда Москва-Киев певицу Лолиту Милявскую (урождённая Горелик) ввиду запрета ей на въезд на Украину.
"Я в Конотопе, меня в четыре утра сняли с поезда, потому что мне запрещен въезд в Украину. За посещение Керчи в 15-м году", - сообщила артистка в своей странице в "Инстаграмме".
Позже в воскресенье пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян подтвердил, что во время оформления пассажиров поезда сообщением "Москва-Киев" была обнаружена гражданка РФ Л.Милявская в отношении которой у пограничников была предварительная информация о нарушении ей законодательства Украины и посещении Крыма через закрытые пункты пропуска.
"На основании законодательства Украины и имеющейся дополнительной информации гражданке РФ Милявской Лолите было отказано в пересечении границы Украины и запрещен въезд на три года", - написал О.Слободян в своей странице в "Фейсбук".
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