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СНГ 23.04.2017 14:41

Пограничники сняли с поезда Москва-Киев певицу Лолиту Милявскую за посещение ею Крыма

В пункте контроля железнодорожного сообщения "Конотоп" (Сумская область) в воскресенье утром украинские пограничники сняли с поезда Москва-Киев певицу Лолиту Милявскую (урождённая Горелик) ввиду запрета ей на въезд на Украину.

"Я в Конотопе, меня в четыре утра сняли с поезда, потому что мне запрещен въезд в Украину. За посещение Керчи в 15-м году", - сообщила артистка в своей странице в "Инстаграмме".

Позже в воскресенье пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян подтвердил, что во время оформления пассажиров поезда сообщением "Москва-Киев" была обнаружена гражданка РФ Л.Милявская в отношении которой у пограничников была предварительная информация о нарушении ей законодательства Украины и посещении Крыма через закрытые пункты пропуска.

"На основании законодательства Украины и имеющейся дополнительной информации гражданке РФ Милявской Лолите было отказано в пересечении границы Украины и запрещен въезд на три года", - написал О.Слободян в своей странице в "Фейсбук".

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Тэги: УКРАИНА, МИЛЯВСКАЯ, ВЪЕЗД, ЗАПРЕТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]