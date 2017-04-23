В США в 2016 году было зафиксировано наибольшее количество случаев насилия на почве антисемитизма - доклад Центра Кантора

Количество нападений на почве антисемитизма в 2016 году снизилось на 12 процентов, радикально вырос уровень его проявлений в соцсетях, говорится в ежегодном докладе Центра Кантора.
"В 2016 году цифры насилия на почве антисемитизма снизились на 12%, с 410 в 2015 до 361, согласно данным и критериям Центра Кантора", - говорится в докладе. Объектами таких нападений становились граждане, еврейские кладбища, школы и синагоги, а также частая собственность.
В Центре отмечают, что значительное снижение было отмечено в странах с большой численностью еврейского населения (во Франции - на 61%, в Бельгии на 60). Одной из причин такого снижения стало усиление мер безопасности в этих странах.
При этом, увеличилось количество случаев проявления антисемитизма в англоязычных странах: Великобритания засвидетельствовала увеличение числа таких инцидентов на 11%, Австралия - на 10%.
"Однако более важно отметить тревожащий рост случаев проявления антисемитизма на 45% в университетских кампусах США, где еврейские студенты постоянно сталкиваются с проявлением ненависти и нетолерантности", - отметил глава Центра Вячеслав Моше Кантор. В США в 2016 году было зафиксировано наибольшее количество случаев насилия на почве антисемитизма среди всех стран, в которых проводилось исследование - 91, далее следуют Германия(48) и Великобритания (43 случая).
В докладе отмечается, что недавний массовый приток иммигрантов в Европу не привел к росту числа инцидентов антисемитского характера, однако, повышенное внимание к проблемам иммиграции в ряде европейских стран привело к усилению крайне правых и неонацистских движений, что выразилось в проявлении насилия в отношении всех меньшинств, включая евреев.
"Нападки на евреев перестали быть прерогативой крайне правых движений. Крайне левые фракции в настоящее время применяют те же идеи, тактику и повестку дня", - подчеркивают в Центре Кантора.
Другим трендом 2016 года стало продолжение серьезного увеличение, местами радикальное, вербального и визуального антисемитизма в социальных сетях и на демонстрациях, оскорблений и угроз.
"Интернет изначально является виртуальной реальностью, но на сегодняшний день стал реальностью и основной площадкой для распространения невежества и ненависти", - говорится в докладе.
Центр Кантора по изучению современного европейского еврейства был открыт при Тель-Авивском университете в мае 2010 года. Центр занимается изучением существующего законодательства по борьбе с антисемитизмом в Европе, на базе центра проводятся междисциплинарные исследования аспектов и характеристик еврейских общин, населяющих Европу после Холокоста.
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