Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.8242 RUR   0.0303 GBR   2.1781 TRY   0.4676

Цена на нефть

    $/bbl WTI   50.27 Brent   52.99

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° 18° Завтра 18° 25 Апр 16° 26 Апр 14°

Дальнее зарубежье 23.04.2017 15:02

В США в 2016 году было зафиксировано наибольшее количество случаев насилия на почве антисемитизма - доклад Центра Кантора

Количество нападений на почве антисемитизма в 2016 году снизилось на 12 процентов, радикально вырос уровень его проявлений в соцсетях, говорится в ежегодном докладе Центра Кантора.

"В 2016 году цифры насилия на почве антисемитизма снизились на 12%, с 410 в 2015 до 361, согласно данным и критериям Центра Кантора", - говорится в докладе. Объектами таких нападений становились граждане, еврейские кладбища, школы и синагоги, а также частая собственность.

В Центре отмечают, что значительное снижение было отмечено в странах с большой численностью еврейского населения (во Франции - на 61%, в Бельгии на 60). Одной из причин такого снижения стало усиление мер безопасности в этих странах.

При этом, увеличилось количество случаев проявления антисемитизма в англоязычных странах: Великобритания засвидетельствовала увеличение числа таких инцидентов на 11%, Австралия - на 10%.

"Однако более важно отметить тревожащий рост случаев проявления антисемитизма на 45% в университетских кампусах США, где еврейские студенты постоянно сталкиваются с проявлением ненависти и нетолерантности", - отметил глава Центра Вячеслав Моше Кантор. В США в 2016 году было зафиксировано наибольшее количество случаев насилия на почве антисемитизма среди всех стран, в которых проводилось исследование - 91, далее следуют Германия(48) и Великобритания (43 случая).

В докладе отмечается, что недавний массовый приток иммигрантов в Европу не привел к росту числа инцидентов антисемитского характера, однако, повышенное внимание к проблемам иммиграции в ряде европейских стран привело к усилению крайне правых и неонацистских движений, что выразилось в проявлении насилия в отношении всех меньшинств, включая евреев.

"Нападки на евреев перестали быть прерогативой крайне правых движений. Крайне левые фракции в настоящее время применяют те же идеи, тактику и повестку дня", - подчеркивают в Центре Кантора.

Другим трендом 2016 года стало продолжение серьезного увеличение, местами радикальное, вербального и визуального антисемитизма в социальных сетях и на демонстрациях, оскорблений и угроз.

"Интернет изначально является виртуальной реальностью, но на сегодняшний день стал реальностью и основной площадкой для распространения невежества и ненависти", - говорится в докладе.

Центр Кантора по изучению современного европейского еврейства был открыт при Тель-Авивском университете в мае 2010 года. Центр занимается изучением существующего законодательства по борьбе с антисемитизмом в Европе, на базе центра проводятся междисциплинарные исследования аспектов и характеристик еврейских общин, населяющих Европу после Холокоста.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, АНТИСЕМИТИЗМ, АНАЛИЗ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]