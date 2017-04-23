Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.8242 RUR   0.0303 GBR   2.1781 TRY   0.4676

Цена на нефть

    $/bbl WTI   50.27 Brent   52.99

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° 18° Завтра 18° 25 Апр 16° 26 Апр 14°

Дальнее зарубежье 23.04.2017 15:34

Боевики ИГ напали в Ираке на полицейский центр к югу от Мосула - ТВ

Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ - ИФ) атаковали в воскресенье утром командный центр иракской федеральной полиции к югу от города Мосул.

В центре в момент штурма находились высокопоставленные иракские военные, передает находящийся в осажденном здании корреспондент курдского спутникового телеканала "Рудау".

По его свидетельству, два террориста-смертника подорвали себя у входа в здание центра, но наступавшим за ним боевикам не удалось проникнуть внутрь. В отражении атаки на центр задействованы боевые вертолеты.

Район, где находится командный центр иракской полиции, ведущей операцию по очистке Мосула от ИГ, был освобожден от террористов еще в ноябре 2016 года.

Нынешнюю атаку, возможно, организовала спящая ячейка ИГ, отмечает телеканал. Сами боевики, штурмующие здание, переодеты в форму иракских сил безопасности.

Иракские правительственные силы при поддержке курдских ополченцев и возглавляемой США международной коалиции с октября 2016 года проводят операцию по освобождению от ИГ Мосула - второго по величине города страны и последнего крупного оплота террористической группировки.

В январе от террористов была очищена восточная часть города, и сейчас бои переместились в западные кварталы. По данным иракских сил, они контролируют сейчас более 60% западного Мосула.

Иракские военные источники не исключают, что город будет полностью освобожден от боевиков к 15 мая.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАК, ПОЛИЦИЯ, БОЕВИКИ, АТАКА

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]