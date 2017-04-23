Боевики ИГ напали в Ираке на полицейский центр к югу от Мосула - ТВ

Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ - ИФ) атаковали в воскресенье утром командный центр иракской федеральной полиции к югу от города Мосул.
В центре в момент штурма находились высокопоставленные иракские военные, передает находящийся в осажденном здании корреспондент курдского спутникового телеканала "Рудау".
По его свидетельству, два террориста-смертника подорвали себя у входа в здание центра, но наступавшим за ним боевикам не удалось проникнуть внутрь. В отражении атаки на центр задействованы боевые вертолеты.
Район, где находится командный центр иракской полиции, ведущей операцию по очистке Мосула от ИГ, был освобожден от террористов еще в ноябре 2016 года.
Нынешнюю атаку, возможно, организовала спящая ячейка ИГ, отмечает телеканал. Сами боевики, штурмующие здание, переодеты в форму иракских сил безопасности.
Иракские правительственные силы при поддержке курдских ополченцев и возглавляемой США международной коалиции с октября 2016 года проводят операцию по освобождению от ИГ Мосула - второго по величине города страны и последнего крупного оплота террористической группировки.
В январе от террористов была очищена восточная часть города, и сейчас бои переместились в западные кварталы. По данным иракских сил, они контролируют сейчас более 60% западного Мосула.
Иракские военные источники не исключают, что город будет полностью освобожден от боевиков к 15 мая.
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