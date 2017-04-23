Жертвами автоаварии в Грузии стали пять человек

В результате произошедшего в воскресенье вблизи Кутаиси на западе Грузии дорожно-транспортного происшествия погибли пять человек.

Как сообщают грузинские СМИ, среди погибших женщина, которая находилась на седьмом месяце беременности.

В МВД Грузии заявили журналистам, что по факту аварии возбуждено уголовное дело, начато расследование.

Как отметили в ведомстве, в автоаварию попали три автомобиля.

По словам очевидцев, изначально столкнулись два двигавшихся на большой скорости легковых автомобиля, а затем в них врезался грузовик. В обеих "легковушках" никто не выжил.