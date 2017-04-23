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Регион 23.04.2017 15:59

Жертвами автоаварии в Грузии стали пять человек

В результате произошедшего в воскресенье вблизи Кутаиси на западе Грузии дорожно-транспортного происшествия погибли пять человек.

Как сообщают грузинские СМИ, среди погибших женщина, которая находилась на седьмом месяце беременности.

В МВД Грузии заявили журналистам, что по факту аварии возбуждено уголовное дело, начато расследование.

Как отметили в ведомстве, в автоаварию попали три автомобиля.

По словам очевидцев, изначально столкнулись два двигавшихся на большой скорости легковых автомобиля, а затем в них врезался грузовик. В обеих "легковушках" никто не выжил.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ДТП, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]