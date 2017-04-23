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СНГ 23.04.2017 15:00

Во время подрыва автомобиля ОБСЕ под Луганском режим прекращения огня соблюдали обе стороны - украинский представитель в Совместном центре по контролю

В воскресенье утром, когда при осуществлении патрулирования в районе н.п.Пришиб Луганской области (ОРЛО) подорвался автомобиль СММ ОБСЕ, и вооруженные силы Украины, и незаконные вооруженные формирования соблюдали режим прекращения огня, заявил украинский представитель Совместного центра по контролю и координации (СЦКК.)

"Украинская сторона выражает соболезнования родным и близким пострадавших, а также заявляет, что в указанное время по данным дежурных смен режим прекращения огня придерживался как с украинской стороны , так и со стороны НВФ ОРЛО", - говорится в сообщении пресс-службы украинской стороны СЦКК, обнародованном на странице пресс-центра штаба АТО в Фейсбук в воскресенье днем.

По данным украинской стороны СЦКК, подрыв автомобиля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ произошел около 10.17 воскресенья в районе села Пришиб.

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Тэги: УКРАИНА, ЛУГАНСК, ПОДРЫВ, СЦКК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]