Во время подрыва автомобиля ОБСЕ под Луганском режим прекращения огня соблюдали обе стороны - украинский представитель в Совместном центре по контролю

В воскресенье утром, когда при осуществлении патрулирования в районе н.п.Пришиб Луганской области (ОРЛО) подорвался автомобиль СММ ОБСЕ, и вооруженные силы Украины, и незаконные вооруженные формирования соблюдали режим прекращения огня, заявил украинский представитель Совместного центра по контролю и координации (СЦКК.)
"Украинская сторона выражает соболезнования родным и близким пострадавших, а также заявляет, что в указанное время по данным дежурных смен режим прекращения огня придерживался как с украинской стороны , так и со стороны НВФ ОРЛО", - говорится в сообщении пресс-службы украинской стороны СЦКК, обнародованном на странице пресс-центра штаба АТО в Фейсбук в воскресенье днем.
По данным украинской стороны СЦКК, подрыв автомобиля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ произошел около 10.17 воскресенья в районе села Пришиб.
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