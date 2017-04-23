Победа лейбористов в Великобритании поставит под вопрос единство НАТО - экс-генсек альянса Расмуссен

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс фог Расмуссен считает, что победа лейбористов на досрочных выборах в Великобритании может сыграть на руку России и поставить под вопрос единство альянса.

"Если Корбин вопреки ожиданиям окажется на Даунинг-стрит, это поставит под вопрос единство НАТО, готовность Великобритании действовать в защиту собственных интересов и безопасности Европы в целом", - приводит его слова британская газета "Санди экспресс".

"Россия уважает только язык силы. Если они почувствуют слабину или разногласия в Альянсе, они станут пользоваться этим", - заявил А.фог Расмуссен.

Он отметил, что, если США "не определят глобальное лидерство, то они оставят вакуум", который попытается заполнить Россия.

"Это то, что мы видели, когда они атаковали Украину и когда вступили в сирийский конфликт", - отметил он.

Бывший генсек НАТО напомнил, что Великобритания - один из основополагающих союзников Североатлантического альянса, на который организация всегда полагалась.

Ранее в интервью Би-би-си лидер Лейбористской партии Джереми Корбин заявил о важности улучшения отношений с Россией. Он отметил необходимость "работать над построением эффективных и разумных отношений со странами, не являющимися членами НАТО, такими как Россия".

Дж.Корбин подчеркнул важность "стремления к сосуществованию и миру".

При этом лидер британских лейбористов отметил, что его позиция в отношении НАТО не значит, что он в полной мере поддерживает РФ.

Досрочные всеобщие выборы пройдут в Великобритании 8 июня.