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Дальнее зарубежье 23.04.2017 16:57

Победа лейбористов в Великобритании поставит под вопрос единство НАТО - экс-генсек альянса Расмуссен

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс фог Расмуссен считает, что победа лейбористов на досрочных выборах в Великобритании может сыграть на руку России и поставить под вопрос единство альянса.

"Если Корбин вопреки ожиданиям окажется на Даунинг-стрит, это поставит под вопрос единство НАТО, готовность Великобритании действовать в защиту собственных интересов и безопасности Европы в целом", - приводит его слова британская газета "Санди экспресс".

"Россия уважает только язык силы. Если они почувствуют слабину или разногласия в Альянсе, они станут пользоваться этим", - заявил А.фог Расмуссен.

Он отметил, что, если США "не определят глобальное лидерство, то они оставят вакуум", который попытается заполнить Россия.

"Это то, что мы видели, когда они атаковали Украину и когда вступили в сирийский конфликт", - отметил он.

Бывший генсек НАТО напомнил, что Великобритания - один из основополагающих союзников Североатлантического альянса, на который организация всегда полагалась.

Ранее в интервью Би-би-си лидер Лейбористской партии Джереми Корбин заявил о важности улучшения отношений с Россией. Он отметил необходимость "работать над построением эффективных и разумных отношений со странами, не являющимися членами НАТО, такими как Россия".

Дж.Корбин подчеркнул важность "стремления к сосуществованию и миру".

При этом лидер британских лейбористов отметил, что его позиция в отношении НАТО не значит, что он в полной мере поддерживает РФ.

Досрочные всеобщие выборы пройдут в Великобритании 8 июня.

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Тэги: НАТО, ЭКС/ГЕНСЕК, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЛЕЙБОРИСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]