Все 11 кандидатов в президенты Франции отдали свои голоса на выборах

Кандидат в президенты Франции, лидер движения "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон проголосовал на избирательном участке в Х округе Парижа.
Таким образом, все 11 кандидатов в президенты Франции отдали свои голоса.
Ж.-Л.Меланшону, как и некоторым его соперникам, пришлось постоять в очереди, чтобы проголосовать. В ожидании он общался с избирателями и фотографировался с ними.
Предварительные результаты первого тура станут известны в воскресенье вечером.
Работа избирательных участков завершится в 19:00 (20:00 мск), однако в некоторых крупных городах они будут работать на час дольше.
Французские СМИ отмечают, что впервые в истории выборы во Франции проходят, когда в стране действует режим чрезвычайного положения. Его ввели после терактов в Париже 13 ноября 2015 года.
Для победы в первом туре кандидату необходимо абсолютное большинство голосов вне зависимости от явки. Парижская пресса отмечает, что с 1958 года еще ни одному кандидату не удавалось одержать победу в первом туре.
Второй тур голосования намечен на 7 мая.
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