Все 11 кандидатов в президенты Франции отдали свои голоса на выборах

Кандидат в президенты Франции, лидер движения "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон проголосовал на избирательном участке в Х округе Парижа.

Таким образом, все 11 кандидатов в президенты Франции отдали свои голоса.

Ж.-Л.Меланшону, как и некоторым его соперникам, пришлось постоять в очереди, чтобы проголосовать. В ожидании он общался с избирателями и фотографировался с ними.

Предварительные результаты первого тура станут известны в воскресенье вечером.

Работа избирательных участков завершится в 19:00 (20:00 мск), однако в некоторых крупных городах они будут работать на час дольше.

Французские СМИ отмечают, что впервые в истории выборы во Франции проходят, когда в стране действует режим чрезвычайного положения. Его ввели после терактов в Париже 13 ноября 2015 года.

Для победы в первом туре кандидату необходимо абсолютное большинство голосов вне зависимости от явки. Парижская пресса отмечает, что с 1958 года еще ни одному кандидату не удавалось одержать победу в первом туре.

Второй тур голосования намечен на 7 мая.