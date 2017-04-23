В Миссии ОБСЕ в Донбассе подтверждают инцидент с автомобилем в Луганской области.
"Мы можем подтвердить, что патруль ОБСЕ был вовлечен в серьезный инцидент безопасности в Луганской области", - сообщили "Интерфаксу" в специальной мониторинговой Миссии ОБСЕ.
Собеседник агентства не уточнил, имеются ли в результате инцидента погибшие и пострадавшие.
Ранее источник в силовых структурах Луганской области заявил "Интерфаксу": "Автомобили ОБСЕ двигались в паре. Первый автомобиль миновал столкновение с фугасом и оказался не задет, второй - подорвался".
"По предварительным данным, в результате взрыва ранения получили два человека, не исключается, что есть погибшие", - сказал собеседник агентства.
Ранее источники не исключили, что фугас был заложен украинской диверсионной группой.
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