В Миссии ОБСЕ в Донбассе подтверждают инцидент с автомобилем в Луганской области.

"Мы можем подтвердить, что патруль ОБСЕ был вовлечен в серьезный инцидент безопасности в Луганской области", - сообщили "Интерфаксу" в специальной мониторинговой Миссии ОБСЕ.

Собеседник агентства не уточнил, имеются ли в результате инцидента погибшие и пострадавшие.

Ранее источник в силовых структурах Луганской области заявил "Интерфаксу": "Автомобили ОБСЕ двигались в паре. Первый автомобиль миновал столкновение с фугасом и оказался не задет, второй - подорвался".

"По предварительным данным, в результате взрыва ранения получили два человека, не исключается, что есть погибшие", - сказал собеседник агентства.

Ранее источники не исключили, что фугас был заложен украинской диверсионной группой.