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Дальнее зарубежье 23.04.2017 15:45

В ОБСЕ подтвердили факт "серьезного инцидента" с автомобилем миссии в Луганской области

В Миссии ОБСЕ в Донбассе подтверждают инцидент с автомобилем в Луганской области.

"Мы можем подтвердить, что патруль ОБСЕ был вовлечен в серьезный инцидент безопасности в Луганской области", - сообщили "Интерфаксу" в специальной мониторинговой Миссии ОБСЕ.

Собеседник агентства не уточнил, имеются ли в результате инцидента погибшие и пострадавшие.

Ранее источник в силовых структурах Луганской области заявил "Интерфаксу": "Автомобили ОБСЕ двигались в паре. Первый автомобиль миновал столкновение с фугасом и оказался не задет, второй - подорвался".

"По предварительным данным, в результате взрыва ранения получили два человека, не исключается, что есть погибшие", - сказал собеседник агентства.

Ранее источники не исключили, что фугас был заложен украинской диверсионной группой.

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Тэги: УКРАИНА, ОБСЕ, ИНЦИДЕНТ, ПОДТВЕРЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]