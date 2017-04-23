Правительственные силы отбили атаку боевиков ИГ на командный центр полиции Ирака под Мосулом

Иракским военным удалось отбить атаку боевиков террористической группировки ИГИЛ на командный центр федеральной полиции к югу от города Мосула .

Группа террористов совершила нападение на центр в воскресенье утром. Два террориста-смертника подорвали себя у входа в центр, но наступавшим за ним боевикам не удалось проникнуть внутрь здания, где в момент штурма находились высокопоставленные иракские военные.

Бой продолжался более полутора часов. С иракской стороны были задействованы боевые вертолеты. В результате полиция уничтожила террористов, сообщил находившийся в здании центра корреспондент курдского спутникового телеканала "Рудау".

Район, где расположен командный центр иракской полиции, ведущей операцию по очистке Мосула от ИГИЛ, был освобожден от террористов еще в ноябре прошлого года.

Нынешнюю атаку, как полагают, организовала спящая ячейка ИГИЛ, отмечает "Рудау". Сами боевики, штурмующие здание, переодеты в форму иракских сил безопасности.

Иракские правительственные силы при поддержке курдских ополченцев и возглавляемой США международной коалиции с октября прошлого года проводят операцию по освобождению от ИГИЛ Мосула - второго по величине города страны и последнего крупного оплота террористической группировки.

В январе от террористов была очищена восточная часть города, и сейчас бои переместились в западные кварталы. По данным иракских сил, они контролируют сейчас более 60% западного Мосула.

Иракские военные источники не исключают, что город будет полностью освобожден от боевиков к 15 мая.