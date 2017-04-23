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Дальнее зарубежье 23.04.2017 16:31

Правительственные силы отбили атаку боевиков ИГ на командный центр полиции Ирака под Мосулом

Иракским военным удалось отбить атаку боевиков террористической группировки ИГИЛ на командный центр федеральной полиции к югу от города Мосула .

Группа террористов совершила нападение на центр в воскресенье утром. Два террориста-смертника подорвали себя у входа в центр, но наступавшим за ним боевикам не удалось проникнуть внутрь здания, где в момент штурма находились высокопоставленные иракские военные.

Бой продолжался более полутора часов. С иракской стороны были задействованы боевые вертолеты. В результате полиция уничтожила террористов, сообщил находившийся в здании центра корреспондент курдского спутникового телеканала "Рудау".

Район, где расположен командный центр иракской полиции, ведущей операцию по очистке Мосула от ИГИЛ, был освобожден от террористов еще в ноябре прошлого года.

Нынешнюю атаку, как полагают, организовала спящая ячейка ИГИЛ, отмечает "Рудау". Сами боевики, штурмующие здание, переодеты в форму иракских сил безопасности.

Иракские правительственные силы при поддержке курдских ополченцев и возглавляемой США международной коалиции с октября прошлого года проводят операцию по освобождению от ИГИЛ Мосула - второго по величине города страны и последнего крупного оплота террористической группировки.

В январе от террористов была очищена восточная часть города, и сейчас бои переместились в западные кварталы. По данным иракских сил, они контролируют сейчас более 60% западного Мосула.

Иракские военные источники не исключают, что город будет полностью освобожден от боевиков к 15 мая.

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Тэги: ИРАК, ИГИЛ, АТАКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]