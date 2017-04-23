Ахмадинежад отказался поддерживать кого-либо из кандидатов на пост президента Ирана

Не попавший в число кандидатов на выборах главы Ирана бывший президент страны Махмуд Ахмадинежад заявил в воскресенье, что не планирует поддерживать никого из политиков, претендующих на этот пост.
"Мы заявляем, что не поддерживаем и не будем поддерживать кого-либо из кандидатов на предстоящих выборах", - приводят западные СМИ выдержки из письма, подписанного экс-президентом и его заместителем.
М.Ахмадинежад подал документы для регистрации кандидатуры на президентский пост ранее в апреле, несмотря на то, что прежде он заявлял, что не намерен выдвигать свою кандидатуру на эту должность, так как руководитель Исламской республики аятолла Али Хаменеи посоветовал ему не участвовать в выборах.
До выборов президента Исламской республики допущено шесть кандидатов, в числе которых и нынешний глава государства Хасан Рухани.
Кандидаты могут начать собственную кампанию в любой день до 18 мая, который объявлен днем тишины перед запланированными на 19 мая выборами.
За пост президента Ирана будут бороться нынешний глава государства 69-летний Х.Рухани, 60-летний первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири, 56-летний мэр Тегерана Мохаммад Багер Галибаф, 70-летний экс-министр промышленности Ирана Мостафа Хашеми Таба, 70-летний экс-глава Министерства культуры страны Мостафа Мирсалим и 50-летний экс-генпрокурор Ирана Эбрахим Раиси.
Всего для участия в выборах зарегистрировались 1 тыс. 636 кандидатов.
Если по итогам голосования, запланированного на 19 мая, ни один кандидатов не наберет более 50% голосов, то через неделю после этого в Иране состоится второй тур.
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