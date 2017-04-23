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Регион 23.04.2017 17:27

Ахмадинежад отказался поддерживать кого-либо из кандидатов на пост президента Ирана

Не попавший в число кандидатов на выборах главы Ирана бывший президент страны Махмуд Ахмадинежад заявил в воскресенье, что не планирует поддерживать никого из политиков, претендующих на этот пост.

"Мы заявляем, что не поддерживаем и не будем поддерживать кого-либо из кандидатов на предстоящих выборах", - приводят западные СМИ выдержки из письма, подписанного экс-президентом и его заместителем.

М.Ахмадинежад подал документы для регистрации кандидатуры на президентский пост ранее в апреле, несмотря на то, что прежде он заявлял, что не намерен выдвигать свою кандидатуру на эту должность, так как руководитель Исламской республики аятолла Али Хаменеи посоветовал ему не участвовать в выборах.

До выборов президента Исламской республики допущено шесть кандидатов, в числе которых и нынешний глава государства Хасан Рухани.

Кандидаты могут начать собственную кампанию в любой день до 18 мая, который объявлен днем тишины перед запланированными на 19 мая выборами.

За пост президента Ирана будут бороться нынешний глава государства 69-летний Х.Рухани, 60-летний первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири, 56-летний мэр Тегерана Мохаммад Багер Галибаф, 70-летний экс-министр промышленности Ирана Мостафа Хашеми Таба, 70-летний экс-глава Министерства культуры страны Мостафа Мирсалим и 50-летний экс-генпрокурор Ирана Эбрахим Раиси.

Всего для участия в выборах зарегистрировались 1 тыс. 636 кандидатов.

Если по итогам голосования, запланированного на 19 мая, ни один кандидатов не наберет более 50% голосов, то через неделю после этого в Иране состоится второй тур.

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Тэги: ИРАН, ЭКС/ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]