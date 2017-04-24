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Происшествия 24.04.2017 08:03

Пожарные эвакуировали 40 жильцов жилого дома в Баку, в том числе 8 детей – МЧС Азербайджана

Сотрудники службы противопожарной безопасности МЧС Азербайджана эвакуировали 40 жильцов многоэтажного жилого здания в Низаминском районе Баку, в котором ночью в понедельник произошел пожар, сообщает пресс-служба ведомства.

«Пожар возник в подвале одного из блоков жилого дома. В шахте загорелись 600 погонометров кабеля. В связи с этим были эвакуированы 40 жильцов дома, в том числе 8 малолетних детей», - говорится в сообщении МЧС.

«Пожар был потушен в 02:34 часов утра», - отмечает ведомство.

А.Азизов

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Тэги: ДОМ, ПОЖАР, ЭВАКУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]