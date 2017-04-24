Пожарные эвакуировали 40 жильцов жилого дома в Баку, в том числе 8 детей – МЧС Азербайджана

Сотрудники службы противопожарной безопасности МЧС Азербайджана эвакуировали 40 жильцов многоэтажного жилого здания в Низаминском районе Баку, в котором ночью в понедельник произошел пожар, сообщает пресс-служба ведомства.

«Пожар возник в подвале одного из блоков жилого дома. В шахте загорелись 600 погонометров кабеля. В связи с этим были эвакуированы 40 жильцов дома, в том числе 8 малолетних детей», - говорится в сообщении МЧС.

«Пожар был потушен в 02:34 часов утра», - отмечает ведомство.

А.Азизов