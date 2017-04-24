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Дальнее зарубежье 24.04.2017 08:42

Глава дипломатии ЕС Могерини увидела в Макроне надежду Евросоюза

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини отреагировала вечером в воскресенье на выход Эмманюэля Макрона во второй тур президентских выборов.

"В том, как под знаменами Франции и ЕС приветствовали результаты Эмманюэля Макрона, надежда и будущее нашего поколения", - написала глава дипломатии ЕС в своем "Твиттере".

Как сообщалось, во второй тур президентских выборов во Франции выходят кандидат от движения "Вперед" Эмманюэль Макрон и глава "Национального фронта" Марин Ле Пен.

Второй тур выборов во Франции намечен на 7 мая.

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Тэги: ЕС, ФРАНЦИЯ, МАКРОН, МОГЕРИНИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]