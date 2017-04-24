Глава дипломатии ЕС Могерини увидела в Макроне надежду Евросоюза

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини отреагировала вечером в воскресенье на выход Эмманюэля Макрона во второй тур президентских выборов.

"В том, как под знаменами Франции и ЕС приветствовали результаты Эмманюэля Макрона, надежда и будущее нашего поколения", - написала глава дипломатии ЕС в своем "Твиттере".

Как сообщалось, во второй тур президентских выборов во Франции выходят кандидат от движения "Вперед" Эмманюэль Макрон и глава "Национального фронта" Марин Ле Пен.

Второй тур выборов во Франции намечен на 7 мая.