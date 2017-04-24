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Дальнее зарубежье 24.04.2017 09:01

Марин Ле Пен установила рекорд своей партии по числу проголосовавших за нее избирателей

Кандидат в президенты Франции от "Национального фронта" Марин Ле Пен в первом туре выборов установила рекорд своей партии по числу отдавших за нее голоса избирателей, сообщает в понедельник сайт газеты "Фигаро".

По имеющимся данным, за нее проголосовали более 6,9 млн человек.

Как сообщалось, по предварительным данным М.Ле Пен заняла второе место по итогам первого тура, набрав более 20% голосов. Во втором туре ее соперником будет лидер движения "Вперед" Эмманюэль Макрон.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, УЛЬТРАПРАВЫЕ, ДОСТИЖЕННИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]