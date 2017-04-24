Марин Ле Пен установила рекорд своей партии по числу проголосовавших за нее избирателей

Кандидат в президенты Франции от "Национального фронта" Марин Ле Пен в первом туре выборов установила рекорд своей партии по числу отдавших за нее голоса избирателей, сообщает в понедельник сайт газеты "Фигаро".

По имеющимся данным, за нее проголосовали более 6,9 млн человек.

Как сообщалось, по предварительным данным М.Ле Пен заняла второе место по итогам первого тура, набрав более 20% голосов. Во втором туре ее соперником будет лидер движения "Вперед" Эмманюэль Макрон.