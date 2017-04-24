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СНГ 24.04.2017 09:13

Заньер: отсутствие уважения к наблюдателям ОБСЕ возмущает

Отсутствие уважения к наблюдателям ОБСЕ возмущает, заявил генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Ламберто Заньер в статье, опубликованной в понедельник в газете "Коммерсант".

"Меня возмущает отсутствие уважения к наблюдателям ОБСЕ, свобода передвижения которых все больше ограничивается и которые подвергаются угрозам со стороны вооруженных лиц. Недавняя смерть члена СММ (Специальная мониторинговая миссия - ИФ), которая произошла, когда он выполнял свою работу, - трагедия и серьезный удар для международного сообщества в его усилиях по восстановлению мира и стабильности на востоке Украины", - говорится в публикации.

Л.Заньер подчеркнул, что все стороны несут ответственность за безопасность наблюдателей ОБСЕ.

"Мандат миссии был утвержден всеми 57 государствами-участниками ОБСЕ, все из них вносят свой вклад в ее бюджет, в то время как 44 государства-участника представили квалифицированных кандидатов, из которых отобраны наблюдатели для работы в миссии. Поэтому я ожидаю, что и в дальнейшем миссии будет предоставляться всеобщая поддержка: все должны подтвердить свою приверженность ее целям и защитить ее от внешнего вмешательства, обеспечивая тем самым полное уважение к нашим коллективным усилиям", - отметил генсек ОБСЕ.

Как сообщили в минувшую субботу в МИД РФ, 25 апреля состоятся переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с Л.Заньером. "В ходе переговоров С.Лавров и Л.Заньер обсудят работу ОБСЕ по содействию разрешению внутриукраинского конфликта", - говорится в комментарии МИД РФ.

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Тэги: ОБСЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ, ГЕНСЕК, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]