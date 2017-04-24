Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.8242 RUR   0.0303 GBR   2.1781 TRY   0.4676

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.62 Brent   51.96

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 17° Завтра 16° 26 Апр 14° 27 Апр 10° 17°

Дальнее зарубежье 24.04.2017 09:26

Основной частью переговоров в Москве станет прекращение войны в Сирии - Могерини

У Евросоюза и России есть общий интерес и общая ответственность в том, чтобы положить конец войне в Сирии и поддержать мирное, демократическое будущее этой страны, заявила в интервью "Интерфаксу" глава дипломатии ЕС Федерика Могерини по случаю своего первого в этом качестве визита в РФ после вступления в должность в 2014 году.

"Это станет основной частью переговоров в Москве", - отметила высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности и обороны, заместитель председателя Европейской комиссии.

По ее словам, будущее Сирии "должно быть в руках сирийцев, и все сирийцы должны высказать свою позицию".

"В Сирии не будет устойчивого мира до тех пор, пока не будут разрешены легитимные требования и устремления всех групп крайне разнообразного и сложного сирийского общества. Только инклюзивный политический переход, согласованный сирийскими сторонами в рамках ООН, обеспечит мирное будущее в Сирии, где все сирийцы смогут чувствовать себя свободно и участвовать в возрождении страны", - продолжила Ф.Могерини.

Глава европейской дипломатии указала на то, что у международного сообщества "есть обязательство коллективно внести вклад в создание пространства для диалога и примирения". "Это, - считает она, - потребует политического давления и использования надлежащих стимулов".

"Европейский Союз твердо и активно поддерживает политический процесс под эгидой ООН и взаимодействует с региональными факторами в рамках региональной инициативы ЕС по поддержке будущего Сирии. Мы считаем, что это момент истины. Ни одна региональная или даже глобальная сила не обладает потенциалом для разрешения наиболее сложного и жестокого конфликта современности в одиночку или для обеспечения необходимых политических, экономических ресурсов и безопасности, чтобы "добиться мира" и добиться реального примирения и процесса восстановления как основы для будущей демократической Сирии", - подчеркнула Ф.Могерини.

"Никто не может допустить продолжения войны, точно так же как никто не может допустить, чтобы в постконфликтный период Сирия стала еще одним несостоявшимся государством, черной дырой затяжного конфликта, где террористические организации все еще могут найти для себя место", - убеждена высокий представитель ЕС по иностранным делам.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, РОССИЯ, МОГЕРИНИ, СИРИЯ


Похожие новости


Возврат к хорошим отношениям ЕС - РФ связан с прекращением конфликта на востоке Украины - Могерини Могерини рассчитывает обсудить в Москве двусторонние отношения, украинский и сирийский кризисы Рим не видит политических препятствий со стороны ЕС для энергетических проектов с Россией - президент Италии Могерини и главы МИД ЕС соболезнуют в связи с жертвами взрыва в метро Петербурга ЕС может сотрудничать с РФ по многим вопросам - Могерини Постановление Совета ЕС о продлении индивидуальных антироссийских санкций опубликовано в "Официальном журнале" Евросоюза

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]