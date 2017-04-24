Основной частью переговоров в Москве станет прекращение войны в Сирии - Могерини

У Евросоюза и России есть общий интерес и общая ответственность в том, чтобы положить конец войне в Сирии и поддержать мирное, демократическое будущее этой страны, заявила в интервью "Интерфаксу" глава дипломатии ЕС Федерика Могерини по случаю своего первого в этом качестве визита в РФ после вступления в должность в 2014 году.
"Это станет основной частью переговоров в Москве", - отметила высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности и обороны, заместитель председателя Европейской комиссии.
По ее словам, будущее Сирии "должно быть в руках сирийцев, и все сирийцы должны высказать свою позицию".
"В Сирии не будет устойчивого мира до тех пор, пока не будут разрешены легитимные требования и устремления всех групп крайне разнообразного и сложного сирийского общества. Только инклюзивный политический переход, согласованный сирийскими сторонами в рамках ООН, обеспечит мирное будущее в Сирии, где все сирийцы смогут чувствовать себя свободно и участвовать в возрождении страны", - продолжила Ф.Могерини.
Глава европейской дипломатии указала на то, что у международного сообщества "есть обязательство коллективно внести вклад в создание пространства для диалога и примирения". "Это, - считает она, - потребует политического давления и использования надлежащих стимулов".
"Европейский Союз твердо и активно поддерживает политический процесс под эгидой ООН и взаимодействует с региональными факторами в рамках региональной инициативы ЕС по поддержке будущего Сирии. Мы считаем, что это момент истины. Ни одна региональная или даже глобальная сила не обладает потенциалом для разрешения наиболее сложного и жестокого конфликта современности в одиночку или для обеспечения необходимых политических, экономических ресурсов и безопасности, чтобы "добиться мира" и добиться реального примирения и процесса восстановления как основы для будущей демократической Сирии", - подчеркнула Ф.Могерини.
"Никто не может допустить продолжения войны, точно так же как никто не может допустить, чтобы в постконфликтный период Сирия стала еще одним несостоявшимся государством, черной дырой затяжного конфликта, где террористические организации все еще могут найти для себя место", - убеждена высокий представитель ЕС по иностранным делам.
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