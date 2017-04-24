Улучшению отношений Москвы и Вашингтона мешают действия РФ на востоке Украины - Тиллерсон

США заинтересованы в улучшении отношений с Россией, однако считают, что действия Москвы на востоке Украины препятствуют этому, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в телефонном разговоре с президентом Украины Петром Порошенко, сообщает госдепартамент.
Как отмечается в распространенном сообщении Госдепа, разговор состоятся в воскресенье по инициативе американской стороны.
"Госсекретарь Тиллерсон позвонил президенту Украины Петру Порошенко, чтобы обсудить его (Р.Тиллерсона - ИФ) недавнюю поездку в Москву и послание российскому руководству о том, что, хотя США заинтересованы в улучшении отношений с Россией, действия России на востоке Украины препятствуют этому", - говорится в документе.
Кроме того, как следует из сообщения, Р.Тиллерсон принял соболезнования от П.Порошенко в связи со смертью гражданина США, сотрудника специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Р.Тиллерсон заверил П.Порошенко, что США "твердо привержены суверенитету и территориальной целостности Украины", а также подтвердил, что США не снимут с России санкции до тех пор, пока "Россия не вернет полный контроль над Крымским полуостровом Украине и не выполнит в полной мере Минские соглашения".
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