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Дальнее зарубежье 24.04.2017 09:44

Улучшению отношений Москвы и Вашингтона мешают действия РФ на востоке Украины - Тиллерсон

США заинтересованы в улучшении отношений с Россией, однако считают, что действия Москвы на востоке Украины препятствуют этому, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в телефонном разговоре с президентом Украины Петром Порошенко, сообщает госдепартамент.

Как отмечается в распространенном сообщении Госдепа, разговор состоятся в воскресенье по инициативе американской стороны.

"Госсекретарь Тиллерсон позвонил президенту Украины Петру Порошенко, чтобы обсудить его (Р.Тиллерсона - ИФ) недавнюю поездку в Москву и послание российскому руководству о том, что, хотя США заинтересованы в улучшении отношений с Россией, действия России на востоке Украины препятствуют этому", - говорится в документе.

Кроме того, как следует из сообщения, Р.Тиллерсон принял соболезнования от П.Порошенко в связи со смертью гражданина США, сотрудника специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Р.Тиллерсон заверил П.Порошенко, что США "твердо привержены суверенитету и территориальной целостности Украины", а также подтвердил, что США не снимут с России санкции до тех пор, пока "Россия не вернет полный контроль над Крымским полуостровом Украине и не выполнит в полной мере Минские соглашения".

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Тэги: США, РОССИЯ, ОТНОШЕНИЯ, УКРАИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]