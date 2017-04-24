Цены на нефть растут после резкого недельного падения, Brent подорожала до $52,25 за баррель

Цены на нефть растут в понедельник на новых сигналах о возможности продления государствами ОПЕК соглашения о сокращении добычи.
Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:05 поднялась на $0,29 (0,56%) - до $52,25 за баррель. К закрытию рынка в пятницу фьючерсы снизились в цене на $1,03 (1,94%) - до $51,96 за баррель.
Цена фьючерса на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,24 (0,48%) - до $49,86 за баррель. Контракт подешевел на $1,09 (2,15%) - до $49,62 за баррель по итогам предыдущей сессии.
Поддержку нефтяному рынку также оказывают результаты первого тура президентских выборов во Франции, способствовавшие росту спроса на рискованные активы.
Кандидат в президенты Франции от движения "Вперед" Эмманюэль Макрон лидирует по итогам первого тура с 23,7% голосов, на втором месте - кандидат ультраправых Марин Ле Пен - почти 22%. Оба эти кандидата проходят во второй тур, который пройдет 7 мая, и опросы предсказывают победу Э.Макрону.
Рынки опасались, что в 2-м туре окажется, помимо Марин Ле Пен, левый кандидат Жан-Люк Меланшон (движение "Непокоренная Франция"). Французские избиратели, однако, не поддались глобальной популистской волне, поддержав центриста.
Технический комитет ОПЕК, занимающийся отслеживанием выполнения условий соглашения о сокращении добычи государствами организации, поддерживает продление срока действия соглашения на шесть месяцев, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Согласно оценкам комитета, страны ОПЕК и не-ОПЕК, участвующие в соглашении, в марте выполнили его условия на 98%.
На прошлой неделе цены на нефть Brent и WTI потеряли порядка 7%. Данные Baker Hughes, обнародованные в пятницу, указали на рост числа действующих нефтяных буровых установок в США по итогам 14-й недели подряд - на 5 штук, до 688 установок.
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