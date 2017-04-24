Официальные курсы Центробанка: 1,7022 AZN/$1, 1,8284 AZN/1EUR

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 24 апреля сохранил на уровне 1,7022 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 24 апреля ЦБА определил 1,8284 манат/1EUR.

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 24 апреля установил на уровне 0,0304 манат/1RUB.

Н.Аббасова