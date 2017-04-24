Глава МИД Азербайджана проведет в Вильнюсе переговоры с литовским коллегой

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров отбыл с официальным визитом в Литву, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

«В рамках визита предусмотрена встреча Э.Мамедъярова с главой МИД Литвы Линасом Линкявичюсом и другими официальными лицами», - говорится в сообщении.

Ф.Исазаде