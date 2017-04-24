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Внешняя политика 24.04.2017 10:08

Глава МИД Азербайджана проведет в Вильнюсе переговоры с литовским коллегой

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров отбыл с официальным визитом в Литву, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

«В рамках визита предусмотрена встреча Э.Мамедъярова с главой МИД Литвы Линасом Линкявичюсом и другими официальными лицами», - говорится в сообщении.

Ф.Исазаде

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Тэги: МАМЕДЪЯРОВ, ЛИТВА, ВИЗИТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]