Глава МИД Азербайджана проведет в Вильнюсе переговоры с литовским коллегой

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров отбыл с официальным визитом в Литву, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.
«В рамках визита предусмотрена встреча Э.Мамедъярова с главой МИД Литвы Линасом Линкявичюсом и другими официальными лицами», - говорится в сообщении.
Ф.Исазаде
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