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Дальнее зарубежье 24.04.2017 13:05

ФРГ в январе-феврале отказала более 50% афганских беженцев в предоставлении убежища

Власти ФРГ за первые два месяца 2017 года одобрили только 48% ходатайств о предоставлении убежища со стороны афганских беженцев, сообщает немецкая газета "Пассауэр Нойе Прессе" со ссылкой на МВД страны.

Отмечается, что правительство Германии дало отрицательный ответ на 14 тыс. 403 ходатайства из 27 тыс. 639 заявлений, поданных за январь и февраль нынешнего года.

Ранее немецкие СМИ сообщали о том, что за последние два года на территорию Германии попали тысячи бывших членов экстремистского движения "Талибан".

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Тэги: ФРГ, АФГАНИСТАН, БЕЖЕНЦЫ, ОТКАЗ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]