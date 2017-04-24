Абэ и Трамп в телефонной беседе заявили о необходимости требовать от КНДР сдержанности и отказа от провокаций

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого согласились с необходимостью побуждать Пхеньян отказаться от провокационной активности, сообщает японский телеканал Эн-эйч-кей.

"Мы полностью согласились с тем, чтобы решительно требовать сдержанности от КНДР, которая до этого момента продолжает провокационные, рискованные действия", - сообщил телеканалу С.Абэ после разговора с Д.Трампом.

"Ядерная и ракетная проблемы КНДР являются крайне серьезной угрозой для безопасности и мирового сообщества и нашей страны", - отметил премьер.

Он напомнил, что с 23 апреля Морские силы самообороны Японии проводят маневры с авианосной группой ВМС США, возглавляемой атомным авианосцем "Карл Винсон", и что Токио планирует и впредь тесно сотрудничать с Вашингтоном в вопросах безопасности.

На прошлой неделе Пентагон сообщил, что авианосная ударная группа ВМС США, возглавляемая атомным авианосцем "Карл Винсон", направляется к берегам Корейского полуострова.

В состав авианосной группы ВМС США помимо авианосца входят ракетный крейсер "Лейк Чемплейн" и два эсминца - "Майкл Мерфи" и "Уэйн Мейер". Кроме того, авианосную группу обычно сопровождают атомные подводные лодки, оснащенные крылатыми ракетами "Томагавк".

Также сообщалось, что ранее японские корабли соединились с ударной авианосной группой США в западной части Тихого океана близ Филиппин.