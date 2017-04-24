Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.8484 RUR   0.0304 GBR   2.1791 TRY   0.4718

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.62 Brent   51.96

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° Завтра 16° 26 Апр 14° 27 Апр 10° 17°

Дальнее зарубежье 24.04.2017 13:28

Шеф Пентагона прибыл с необъявленным визитом в Афганистан

Глава Пентагон Джеймс Мэттис в понедельник прибыл в Афганистан, передает американский телеканал Си-Эн-Эн.

Ранее об этом визите не сообщалось.

Ожидается, что Дж.Мэттис встретится с афганским президентом Ашрафом Гани и посетит штаб-квартиру миссии НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане.

Также предполагается, что Дж.Мэттис проведет встречу с афганским коллегой Абдуллой Хабиби. Однако в понедельник стало известно, что президент Афганистана отправил А.Хабиби и начальника Генштаба Вооруженных сил Кадама Шаха Шахима в отставку. Этому решению предшествовало нападение талибов на расположение 209 армейского корпуса в городе Мазари-Шариф, в результате которого погибли не менее 135 военнослужащих.

Ранее Дж.Мэттис посетил Саудовскую Аравию, Египет, Израиль, Катар и Джибути.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ПЕНТАГОН, АФГАНИСТАН, ВИЗИТ


Похожие новости


Глава Пентагона Мэттис пообещал американскую военную помощь Египту В Пентагоне сочли непрофессиональным поведение иранского ВМФ при инциденте со сближением кораблей США и Ирана Пентагон представил Трампу план "быстрого нанесения поражения" ИГИЛ - СМИ Глава Пентагона заявил об отсутствии у Вашингтона планов на нефть Ирака Глава Пентагона прибыл с визитом в Ирак Шеф Пентагона приветствовал готовность коалиции против ИГИЛ продолжить борьбу с терроризмом - представитель ведомства

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]