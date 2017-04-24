Шеф Пентагона прибыл с необъявленным визитом в Афганистан

Глава Пентагон Джеймс Мэттис в понедельник прибыл в Афганистан, передает американский телеканал Си-Эн-Эн.
Ранее об этом визите не сообщалось.
Ожидается, что Дж.Мэттис встретится с афганским президентом Ашрафом Гани и посетит штаб-квартиру миссии НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане.
Также предполагается, что Дж.Мэттис проведет встречу с афганским коллегой Абдуллой Хабиби. Однако в понедельник стало известно, что президент Афганистана отправил А.Хабиби и начальника Генштаба Вооруженных сил Кадама Шаха Шахима в отставку. Этому решению предшествовало нападение талибов на расположение 209 армейского корпуса в городе Мазари-Шариф, в результате которого погибли не менее 135 военнослужащих.
Ранее Дж.Мэттис посетил Саудовскую Аравию, Египет, Израиль, Катар и Джибути.
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