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Регион 24.04.2017 13:49

Турция продлила россиянам возможность безвизового пребывания с 60 до 90 дней

Срок безвизового пребывания в Турции для граждан России увеличился с 60 до 90 дней, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на главу турецкого МИДа Мевлюта Чавушоглу.

М.Чавушоглу, выступая перед журналистами, отметил, что вопрос упрощения визового режима с Россией обсуждался еще до инцидента со сбитым российским самолетом.

Весной 2011 года Турция и Россия взаимно отменили визы. для поездок на срок до 30 дней. Срок безвизового пребывания россиян в Турциии был продлен в апреле 2014 года с 30 до 60 дней. При этом с 1 января 2015 года было введено правило, по которому загранпаспорт российского гражданина должен быть действителен не менее четырех месяцев с момента въезда в Турцию.

С 1 января 2016 года Россия отменила безвизовый режим для граждан Турции. Это была одна из санкционных мер, принятых в качестве ответа на сбитый турецкими ВВС в октябре 2015 года российский бомбардировщик Су-24. Турция не вводила ответных мер для россиян.

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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, ТУРИЗМ, ВИЗЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]