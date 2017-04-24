Турция продлила россиянам возможность безвизового пребывания с 60 до 90 дней

Срок безвизового пребывания в Турции для граждан России увеличился с 60 до 90 дней, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на главу турецкого МИДа Мевлюта Чавушоглу.

М.Чавушоглу, выступая перед журналистами, отметил, что вопрос упрощения визового режима с Россией обсуждался еще до инцидента со сбитым российским самолетом.

Весной 2011 года Турция и Россия взаимно отменили визы. для поездок на срок до 30 дней. Срок безвизового пребывания россиян в Турциии был продлен в апреле 2014 года с 30 до 60 дней. При этом с 1 января 2015 года было введено правило, по которому загранпаспорт российского гражданина должен быть действителен не менее четырех месяцев с момента въезда в Турцию.

С 1 января 2016 года Россия отменила безвизовый режим для граждан Турции. Это была одна из санкционных мер, принятых в качестве ответа на сбитый турецкими ВВС в октябре 2015 года российский бомбардировщик Су-24. Турция не вводила ответных мер для россиян.