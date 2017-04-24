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СНГ 24.04.2017 14:03

ЕС заинтересован в сотрудничестве с РФ по контртеррору, Сирии и Ливии - Могерини

Несмотря на разногласия по Украине и Крыму, ЕС и Россия могут сотрудничать в области борьбы с терроризмом, а также по Сирии и Ливии, заявила верховный представитель Европейского союза по внешней и оборонной политике Федерика Могерини.

"У нас существуют определенные разногласия, связанные с Украиной, с Крымским полуостровом, но, тем не менее, перед нами стоят общие вызовы и есть темы для сотрудничества", - сказала она в начале встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве в понедельник.

"Перед нами стоят общие задачи, связанные с борьбой с терроризмом, и я хочу подтвердить нашу заинтересованность в сотрудничестве по таким вопросам, как судьба Сирии, Ливии", - подчеркнула она.

"У нас есть широкий круг для осуждения", - отметила она.

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Тэги: ЕС, РОССИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]