ЕС заинтересован в сотрудничестве с РФ по контртеррору, Сирии и Ливии - Могерини

Несмотря на разногласия по Украине и Крыму, ЕС и Россия могут сотрудничать в области борьбы с терроризмом, а также по Сирии и Ливии, заявила верховный представитель Европейского союза по внешней и оборонной политике Федерика Могерини.

"У нас существуют определенные разногласия, связанные с Украиной, с Крымским полуостровом, но, тем не менее, перед нами стоят общие вызовы и есть темы для сотрудничества", - сказала она в начале встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве в понедельник.

"Перед нами стоят общие задачи, связанные с борьбой с терроризмом, и я хочу подтвердить нашу заинтересованность в сотрудничестве по таким вопросам, как судьба Сирии, Ливии", - подчеркнула она.

"У нас есть широкий круг для осуждения", - отметила она.