Узбекистан хочет открыть консульства еще в пяти города России, заявляют в Ташкенте

В Узбекистане прорабатывается вопрос открытия консульских учреждений страны в Санкт-Петербурге, Казани, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Владивостоке, сообщил первый заместитель министра иностранных дел Жавлон Вахабов.
"На основе критического анализа поступающих в наш адрес жалоб со стороны граждан, временно находящихся за рубежом, а также в целях обеспечения эффективной защиты их прав и интересов в настоящее время нами прорабатывается вопрос открытия консульских учреждений Узбекистана в таких городах России, как Санкт-Петербург, Казань, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Владивосток, а также в казахстанском Алматы. Кроме того, мы намерены кратно увеличить штатную численность в ряде консульств за рубежом", - сказал Ж.Вахабов, которого цитирует пресс-служба МИД.
Говоря о том, что сегодня огромное количество соотечественников находится за пределами Узбекистана, Ж.Вахабов признал, что внешнеполитический аппарат, прежде всего загранучреждения, оказались не готовыми к столь стремительному увеличению миграционных потоков из страны. "Конечно, при той численности консульских служащих, которыми мы сегодня располагаем, практически невозможно обеспечить в полном объеме надлежащее решение возложенных на нас задач по защите прав и интересов граждан Узбекистана", - сказал представитель МИД.
В качестве пример он привел Россию, где пребывает большое число граждан Узбекистана, но при этом функционируют лишь два консульских учреждения - в Москве и Новосибирске.
По словам первого заместители министра, в качестве первоочередных мер, которые будут реализованы уже в этом году, предполагается совершенствование всей нормативно-правовой базы, регулирующей работу МИД.
В этой связи он отметил проект новой редакции Консульского устава, в котором расширен спектр оказываемых консульских услуг, в т.ч. по содействию гражданам Узбекистана в реализации их избирательных прав, оказанию помощи жертвам торговли людьми, защите при чрезвычайных ситуациях, обеспечению их возвращения на Родину при утере проездных документов и т.п. "При этом большинство консульских функций мы намерены перевести в интерактивную форму, в режим онлайн", - подчеркнул Ж.Вахабов.
Он также обратил внимание на то, что перед внешнеполитическим ведомством стоит задача по дальнейшему совершенствованию договорно-правовой базы международного сотрудничества.
По его словам, определенная работа в этом направлении уже проделана. В частности, недавно, в рамках госвизита президента Узбекистана в Россию подписано Соглашение между правительствами двух стран об организованном наборе и привлечении граждан республики для осуществления временной трудовой деятельности на территории РФ.
"Согласно договору, нашим гражданам теперь будут предоставлены твердые гарантии правовой защиты, соблюдения требований о минимальном размере заработной платы, обеспечения достойных жилищно-бытовых условий, медицинского и социального страхования", - сказал замглавы МИД.
Он также сообщил, что достигнута договоренность с российскими партнерами о взаимном учреждении представительств компетентных органов в сфере миграции в целях создания эффективного механизма взаимодействия сторон в данной сфере.
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