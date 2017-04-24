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Дальнее зарубежье 24.04.2017 14:44

Мэр японского города в префектуре Окинава выразил несогласие с прошедшими парашютными учениями США

Мэр японского города Кадэна, расположенного в префектуре Окинава, Хироси Тояма подверг критике парашютные учения военных США, прошедшие в понедельник утром в районе этого города, сообщает японский телеканал Эн-эйч-кей.

Мэр отметил, что американские военные, принимая решение об учениях, не приняли во внимание мнение местных жителей.

В этом районе расположена авиабаза США "Кадэна". Однако согласно договоренностям от 1996 года между Японией и США американцы обязались проводить учения с участием парашютистов на острова Иэдзима, южнее острова Окинава - главного острова одноименной префектуры.

Однако в ночь на понедельник американские военные уведомили японскую сторону, что сложные погодные условия и другие обстоятельства препятствуют учениям на Иэдзиме.

Последний раз парашютные учения у авиабазы "Кадэна" проходили шесть лет назад. В свою очередь местные жители обращались к американским военным с просьбой не использовать этот район для подобной активности, напоминает Эн-эйч-кей.

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Тэги: ЯПОНИЯ, США, ПАРАШЮТИСТЫ, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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