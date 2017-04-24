Мэр японского города в префектуре Окинава выразил несогласие с прошедшими парашютными учениями США

Мэр японского города Кадэна, расположенного в префектуре Окинава, Хироси Тояма подверг критике парашютные учения военных США, прошедшие в понедельник утром в районе этого города, сообщает японский телеканал Эн-эйч-кей.

Мэр отметил, что американские военные, принимая решение об учениях, не приняли во внимание мнение местных жителей.

В этом районе расположена авиабаза США "Кадэна". Однако согласно договоренностям от 1996 года между Японией и США американцы обязались проводить учения с участием парашютистов на острова Иэдзима, южнее острова Окинава - главного острова одноименной префектуры.

Однако в ночь на понедельник американские военные уведомили японскую сторону, что сложные погодные условия и другие обстоятельства препятствуют учениям на Иэдзиме.

Последний раз парашютные учения у авиабазы "Кадэна" проходили шесть лет назад. В свою очередь местные жители обращались к американским военным с просьбой не использовать этот район для подобной активности, напоминает Эн-эйч-кей.