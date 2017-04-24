НФПП ведет финотчетность в соответствии с МСФО - RSM Azerbaijan

Международная аудиторская компания RSM Azerbaijan завершила аудит финансовой отчетности Национального фонда поддержки предпринимательства (НФПП) за 2016 год, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в фонде.

«Согласно заключению RSM Azerbaijan, финансовая деятельность НФПП оценена как положительная. При этом финансовая отчетность фонда соответствует Международным стандартам финотчетности», - подчеркивается в сообщении.

При проведении аудита была проанализирована эффективность применения систем внутреннего надзора, соответствие бухгалтерской системы законодательству Азербайджана и стандартам бухучета.

НФПП был создан в 1992 году. Агентами фонда при выдаче кредитов выступают более 50 банков и небанковских кредитных организаций. В 2016 году объем льготного кредитования предпринимателей по линии фонда составил 190 млн манатов. В 2017 году объем кредитования из средств фонда планируется в 150 млн манатов.

А.Азизов