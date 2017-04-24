Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.8484 RUR   0.0304 GBR   2.1791 TRY   0.4718

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.62 Brent   51.96

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° Завтра 16° 26 Апр 14° 27 Апр 10° 17°

Финансы 24.04.2017 13:58

НФПП ведет финотчетность в соответствии с МСФО - RSM Azerbaijan

Международная аудиторская компания RSM Azerbaijan завершила аудит финансовой отчетности Национального фонда поддержки предпринимательства (НФПП) за 2016 год, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в фонде.

«Согласно заключению RSM Azerbaijan, финансовая деятельность НФПП оценена как положительная. При этом финансовая отчетность фонда соответствует Международным стандартам финотчетности», - подчеркивается в сообщении.

При проведении аудита была проанализирована эффективность применения систем внутреннего надзора, соответствие бухгалтерской системы законодательству Азербайджана и стандартам бухучета.

НФПП был создан в 1992 году. Агентами фонда при выдаче кредитов выступают более 50 банков и небанковских кредитных организаций. В 2016 году объем льготного кредитования предпринимателей по линии фонда составил 190 млн манатов. В 2017 году объем кредитования из средств фонда планируется в 150 млн манатов.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НФПП, ФИНОТЧЕТНОСТЬ, АУДИТ


Похожие новости


НФПП ведет финотчетность в соответствии с МСФО - KPMG Azerbaijan

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]