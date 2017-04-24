Власти Кишинева предварительно оценивают в $3,5 млн ущерб от недавнего снегопада

Снегопад с сильным ветром, который обрушился на Кишинев 20-21 апреля, по предварительным данным, нанес столице Молдавии ущерб на сумму примерно в 70 млн леев (около $3,5 млн), сообщил мэр города Дорин Киртоакэ.
"Окончательный ущерб еще не подсчитан. Уборка и ликвидация последствий стихийного бедствия продолжается. Нам понадобится несколько месяцев, чтобы ликвидировать все последствия стихийного бедствия", - сказал Д.Киртоакэ журналистам в понедельник.
По его словам, в Кишиневе было повалено более 10 тыс. деревьев, в результате падения которых повреждено более 250 автомобилей. Повалено 125 электрических столбов, зарегистрировано более 1500 обрывов проводов и кабелей. В Кишиневском дендрарии было повреждено примерно 80% деревьев. Было повреждено также более 3 тыс. кв.м. крыши, в аварийном состоянии находятся девять школ и детских дошкольных учреждений.
По всей республике остаются без электричества еще около 80 населенных пунктов (в пятницу вечером было более 700 населенных пунктов). В городе Комрате (административный центр Гагаузской автономии на юге Молдавии) затоплены подвалы около 600 домов, что создает угрозу для их обрушения.
Ущерб по республике, в том числе сельскому хозяйству Молдавии пока не подсчитан. Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности сообщило, что сильно пострадали посевы рапса, а также сады ранних фруктов - черешни и вишни. Урожай персиков и абрикос погиб почти полностью.
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