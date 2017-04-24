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Регион 24.04.2017 15:44

В Анкаре надеются на обсуждение Эрдогана с Путиным темы закупок С-400

По итогам переговоров президентов РФ и Турции может быть принято совместное решение по дальнейшим шагам относительно приобретения Анкарой зенитно-ракетных систем С-400, заявил турецкий министр обороны Фикри Ышык.

"Полагаю, что по итогам переговоров Эрдогана и Путина будет принято совместное решение по предстоящим шагам в вопросе приобретения ЗРС российского производства", - приводит слова Ф.Ышыка агентство "Анадолу".

Отвечая на вопрос о том, обсуждается ли приобретение нескольких батарей С-400, или речь идет о совместных технологических разработках наподобие контрактов с Китаем, Ф.Ышык ответил: "Было бы неверным обнародование деталей переговоров". "Более полную информацию о закупках двух батарей, а также по реализации ряда проектов обнародуем после утверждения деталей", - сказал Ф.Ышик.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, ОРУЖИЕ, ПРИОБРЕТЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]