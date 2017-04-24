В Анкаре надеются на обсуждение Эрдогана с Путиным темы закупок С-400

По итогам переговоров президентов РФ и Турции может быть принято совместное решение по дальнейшим шагам относительно приобретения Анкарой зенитно-ракетных систем С-400, заявил турецкий министр обороны Фикри Ышык.

"Полагаю, что по итогам переговоров Эрдогана и Путина будет принято совместное решение по предстоящим шагам в вопросе приобретения ЗРС российского производства", - приводит слова Ф.Ышыка агентство "Анадолу".

Отвечая на вопрос о том, обсуждается ли приобретение нескольких батарей С-400, или речь идет о совместных технологических разработках наподобие контрактов с Китаем, Ф.Ышык ответил: "Было бы неверным обнародование деталей переговоров". "Более полную информацию о закупках двух батарей, а также по реализации ряда проектов обнародуем после утверждения деталей", - сказал Ф.Ышик.