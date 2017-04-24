Президент Грузии и секретарь СНБ Турции обсудили трехстороннее сотрудничество с Азербайджаном в сфере обороны

Вопросы углубления стратегического сотрудничества между Тбилиси и Анкарой были рассмотрены в понедельник на встрече президента Грузии Георгия Маргвелашвили и секретарем Совета национальной безопасности Турции Сейфуллаха Хаджимуфтюоглы, сообщает администрация грузинского лидера.

"На встрече были обсуждены вопросы стратегического сотрудничества между двумя странами, безопасности региона Черного моря, грузино-турецкое сотрудничество в сферах экономики, энергетики, обороны и безопасности", - говорится в сообщении.

Как рассказал журналистам участник встречи, секретарь Совета национальной безопасности Грузии Давид Раквиашвили, была обсуждена также тема трехстороннего сотрудничества между Турцией, Грузией и Азербайджаном в сферах обороны, безопасности и экономических и энергетических связей.

"Мы обсудили готовящийся совместный меморандум Совбезов Турции, Грузии и Азербайджана. Была затронута тема возможной встречи в этом году президентов Грузии и Турции", - сказал Д.Раквиашвили.