SOCAR планирует к 2021г завершить реконструкцию БНПЗ

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) планирует к концу 2020 года завершить реконструкцию и модернизацию Бакинского НПЗ имени Г.Алиева (БНПЗ), отмечает глава предприятия Эльман Исмайлов.
«Реконструкция завода полностью будет завершена к концу 2020 года. После модернизации мощность БНПЗ вырастет на 25%. На НПЗ будет производиться 1,9 млн тонн в год автомобильного бензина вместо нынешних 1,2 млн тонн (25% от общего объема производства нефтепродуктов на заводе), дизельного топлива - 3 млн тонн в год (37%) вместо нынешних 1,9 млн тонн, керосин – 1 млн тонн (13%) вместо нынешних 0,7 млн тонн, и другие виды нефтепродуктов - 25%», - отметил он в интервью журналу Caspian Energy.
По словам Э.Исмайлова, в настоящее время осуществляется базовый инжиниринг проекта альянсом компаний Amec Foster Wheeler и SOCAR Foster Wheeler. Следующий этап подразумевает выбор EPC–подрядчика, т.е. компанию по детальному проектированию, закупкам и строительству.
«В настоящее время приглашения на участие в отборе разосланы 7 компаниям, от которых ожидаем предложений к середине III-го квартала 2017 года. Затем в течение 2-3 месяцев будет проводиться техническая и коммерческая оценка полученных предложений», - сообщил Э.Исмайлов.
Глава завода подчеркнул, что к середине 2020 года будет завершена работа по повышению мощностей производства дизельного топлива. В рамках этого этапа будет построена установка гидроочистки дизельного топлива производительностью 3 млн тонн в год. Для обеспечения установки водородом будет сооружена установка производительностью 45 тыс. кубометров в час. Также планируется строительство установки по очистке дизтоплива от серы и ее переработки мощностью 13 тыс. тонн в год.
В рамках дизельной фазы будут построены: паровая установка для кислотных вод, установка по производству ненасыщенного сжиженного газа (LPG) «Merox» и установка аминоочистки.
«Параллельно будут идти работы в рамках бензиновой фазы, которые планируется завершить к концу 2020 года. В рамках этого проекта будут построены: блок гидроочистки, каталитического крекинга, установка изомеризации и установки МТБЭ для увеличения октанового числа бензинов», - отметил Э.Исмайлов.
Он указал, что в рамках модернизации БНПЗ будут также построены дополнительные установки для очистки сточных вод, установка по очистке кислотных вод и конденсата, установка диминерализации воды, а также модернизация существующей установки по очистке сточных вод, и реконструкция установки биоочистке воды.
«Кроме того, у нас имеются обязательства перед SOCAR Polymer по поставкам 150 тыс. тонн пропилена и 120 тыс. тонн этилена. В связи с этим на этапе проектирования находится пропан-пропиленовая эстакада», - отметил Э.Исмайлов.
Ранее со ссылкой на вице-президента по стратегическому развитию SOCAR Тофика Гахраманова сообщалось, что приблизительная стоимость проекта модернизации БНПЗ составляет $1 млрд.
Н.Аббасова
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